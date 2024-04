Canottaggio, il doppio senior maschile dell’Italia si ferma ai piedi del podio agli Europei

Il doppio senior maschile dell’Italia si ferma ai piedi del podio agli Europei 2024 di canottaggio, in corso a Szeged, in Ungheria: Luca Rambaldi e Matteo Sartori chiudono al quarto posto nella gara vinta dalla Romania davanti alla Spagna ed alla Germania. L’imbarcazione azzurra è già qualificata ai Giochi di Parigi 2024.

La Romania si mette subito al comando delle operazioni, passando in testa ai 500 metri, mentre l’Italia è ultima al primo intermedio. La situazione pare subito chiara nelle prime posizioni, con la Romania ampiamente in testa ai 1000 metri davanti a Spagna e Germania, con l’Italia che resta ultima ed è molto staccata dalla vetta.

La Germania scavalca la Spagna ai 1500 metri e si mette in seconda posizione, mentre l’Italia rimane sempre sesta. La Romania vince a mani basse in 6.44.55, mentre la Spagna, seconda in 6.51.07, brucia la Germania, terza in 6.51.49, proprio sul traguardo.

L’Italia scavalca negli ultimi 500 metri prima la Grecia e poi la Norvegia, e chiude al quarto posto in 7.01.72, ma il notevole distacco di 17.17 dalla vetta e di 10.23 dal gradino più basso del podio non può essere motivato soltanto dalla corsia sfavorevole (azzurri in acqua 4, con 1 e 2 meno battute dal forte vento contrario).

ORDINE D’ARRIVO DOPPIO SENIOR MASCHILE

1. Romania (Andrei-Sebastian Cornea, Marian Enache) 6.44.55

2. Spagna (Aleix Garcia I Pujolar, Rodrigo Conde Romero) 6.51.07

3. Germania (Jonas Gelsen, Marc Weber) 6.51.49

4. Italia (Luca Rambaldi, Matteo Sartori) 7.01.72

5. Norvegia (Joanes Juel, Erik Andre Solbakken) 7.02.90

6. Grecia (Ioannis Kalandaridis, Nikolaos Cholopoulos) 7.03.70