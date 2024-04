Boxe femminile, assegnati i titoli agli Europei 2024: i risultati delle finali, poker di Serbia e Russia

Alla Pionir di Belgrado (Serbia) sono andate in scena le Finali femminili degli Europei 2024 di boxe. Domani toccherà agli uomini. Sono così stati assegnati i titoli in tutte le categorie di peso, non c’erano italiane impegnate sul ring. Giovanna Marchese aveva conquistato la medaglia di bronzo tra le 48 kg.

RISULTATI FINALI EUROPEI BOXE FEMMINILE

48 kg. La russa Iuliia Chumgalakova ha dominato la serba Kristina Nad Varga con un chiaro verdetto unanime (5-0: cinque 30-27).

50 kg. L’irlandese Shannon Sweeney si è imposta per split decision (4-1: quattro 29-28, un 28-29) sulla bulgara Zlatislava Chukanova.

52 kg. La turca Busenaz Cakiroglu ha liquidato la russa Anastasiia Kool in maniera nitida (5-0: quattro 30-27, un 30-26)

54 kg. Sigillo della serba Sara Cirkovic contro la rumena Lacramioara Perijoc: secco 5-0 (tre 30-26, un 30-27, un 29-28).

57 kg. La bulgara Svetlana Kamenova ha soppiantato la russa Daria Abramova con uno schiacciante 5-0 (quattro 30-27, un 29-28).

60 kg. Vittoria della serba Natalia Shadrina contro la russa Nune Asatrian per split decision 4-1 (tre 30-27, un 29-28, un 28-29).

63 kg. La serba Kristina Kaluhova ha sconfitto la russa Elena Babicheva per 4-3.

66 kg. La turca Busenaz Surmeneli ha avuto la meglio sulla russa Albina Moldazhanova per verdetto unanime (5-0: un 30-27, quattro 29-28).

70 kg. La russa Darina Sandakova si è sbarazzata dell’ungherese Regina Lakos con un perentorio 5-0 (cinque 30-27).

75 kg. L’irlandese Aoife O’Rourke ha avuto la meglio sulla russa Anastasiia Shamonova dopo la revisione (5-2).

81 kg. La russa Elena Gapeshina ha giganteggiato contro la croata Lucija Bilobrk per 5-0 (un 30-27, tre 30-26, un 30-25).

+81 kg. La moldava Daria Kozorek ha battuto la russa Kristina Tkacheva alla revisione per 4-3.