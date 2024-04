Boxe, Europei 2024: i russi quasi monopolizzano le finali maschili, alcune delle quali di dubbio gusto

Si sono conclusi anche in campo maschile gli Europei di boxe. E in alcuni casi si sono viste delle scene non propriamente edificanti sul ring. Al netto di questo, si può dire sia stata una giornata a forte trazione russa.

Del resto, con la manifestazione in scena a Belgrado, non poteva che esserci una forte spinta di tifo in componente Russia, dal momento che si tratta di due Paesi dei quali è nota l’assoluta vicinanza in molti sensi.

Sono ben otto i titoli che vanno a pugili del Paese con la maggior estensione sul pianeta Terra. In quattro occasioni, però, non finisce il combattimento. Di esse, in due il russo in questione (Mamedov e Gadzhimagomedov) è solo sul ring e gli viene solo fatto alzare il braccio, in uno il combattimento viene fermato dopo appena due secondi (con fischi dalle tribune) e nell’ultimo, infine, quantomeno della vera lotta si vede, ma c’è l’interruzione nella terza ripresa. Solo Rami Mofid Kiwan, in quota Bulgaria, riesce a battere un russo.

FINALI MASCHILI EUROPEI BOXE 2024

48 KG: Edmond Khudoian (RUS)-Harutyunyan Baregham (ARM) 5-0

51 KG: Samet Gumus (TUR)-Bernarth Atila (HUN) 4-1

54 KG: Dmitrii Dvali (RUS)-Bennama Billal (FRA) 5-0

57 KG: Eduard Savvin (RUS)-Javier Ibanez Diaz (BUL) 4-1

60 KG: Vsevolod Shumkov (RUS)-Radoslav Simeonov Rosenov (BUL) 5-0

63,5 KG: Gabil Mamedov (RUS)-Alexandru Paraschiv (MDA) vince Mamedov perché Paraschiv non si presenta

67 KG: Tarkhan Idigov (RUS)-Guruli Lasha (GEO) combattimento interrotto nella terza ripresa

71 KG: Jovan Nikolic (SRB)-Eskerkhan Madiev (GEO) 4-1

75 KG: Rami Mofid Kiwan (BUL)-Dzhambulat Bizhamov (RUS) vince Kiwan

80 KG: Gabrijel Veocic (CRO)-Simic Rastko (SRB) 5-0

86 KG Sharabutdin Ataev (RUS)-Aliaksei Alfiorau (BLR) per interruzione del combattimento dopo due secondi netti

92 KG: Muslim Gadzhimagomedov (RUS)-Narek Manasyan (ARM) vince il russo perché l’armeno non si presenta

+92 KG: Ayoub Ghadfa Drissi el Aissaoui (ESP)-Dusan Veletic (SRB) vince el Aissaoui per KO alla seconda ripresa