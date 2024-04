Calcio: Lazio vittoriosa in casa del Genoa. Juventus, pari di rimonta a Cagliari

Due le partite giocate nel 33° turno della Serie A 2023-2024, entrambe con un importante carico di significati di classifica. In una il Genoa, pur giocando una buona partita, deve cedere alla Lazio per 0-1, mentre la Juventus rischia di cadere a Cagliari, ma si salva nel finale e mantiene la terza posizione a distanza sostanzialmente equa tra Milan e Bologna. Per i sardi +5 dal 18° posto.

GENOA-LAZIO 0-1

A decidere la sfida del Ferraris è una rete di Luis Alberto al 67′, che arriva su cross di Kamada precedentemente imbeccato bene da Felipe Anderson. In precedenza, il match aveva visto un Genoa ben più che valido, con Ekuban e Retegui pericolosi nel primo quarto d’ora, e più ancora con Ekuban che, nel recupero del primo tempo, invece di servire Gudmundsson per una più facile occasione spedisce fuori.

La ripresa, dopo l’inizio della girandola delle sostituzioni, vede già Felipe Anderson fermato in autentica emergenza da Martin, che però non può nulla sulla rete. La prova genoana si continua a contraddistinguere per un’elevata ricerca del gol, senza che però questo arrivi. Finisce al 93′, Lazio a -3 dal quinto posto della Roma e Genoa ancora a +12 sulla zona retrocessione.

CAGLIARI-JUVENTUS 2-2

Il Cagliari rischia il miracolo contro i bianconeri, che continuano a mostrare ben più di un problema in trasferta. I rossoblu, peraltro, vanno subito forte con Luvumbo prima e Shomurodov poi, prima dell’1-0 che arriva alla mezz’ora su rigore di Gaetano, assegnato per fallo di mano di Bremer in area. Spingono ancora, i sardi, e ottengono il 2-0 su altro tiro dal dischetto, stavolta perché Szczesny abbatte in area Luvumbo. Trasforma Mina. Ci sarebbe anche il 2-1 della Juventus, ma Vlahovic viene colto in fuorigioco.

Alla ripartenza c’è anche l’occasione del 3-0 per il Cagliari con Prati che tira da lontano e Szczesny che risponde presente. Vlahovic, al 61′, accorcia le distanze con una punizione di primo livello. Girandola di cambi, poi ancora Vlahovic tenta la rovesciata all’83’, colpendo alto sopra la traversa. La sfortuna, però, colpisce i padroni di casa. Su cross di Yildiz, all’87’, Dossena devia nella propria porta mentre tenta di anticipare Milic. Proprio negli ultimi istanti, al 5′ di recupero, Yildiz impegna Scuffet, che però c’è.