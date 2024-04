Roma e Atalanta in semifinale di Europa League! La Fiorentina avanza, l’Italia avrà 5 squadre in Champions League

Grandissima serata di calcio internazionale per l’Italia. Due squadre si sono qualificate alle semifinali di Europa League, una ha staccato il pass per le semifinali di Conference League e il Bel Paese potrà schierare cinque compagini nella prossima edizione della Champions League.

La Roma ha sconfitto il Milan nel derby per 2-1. Dopo la vittoria ottenuta a San Siro per 1-0, i giallorossi si sono scatenati all’Olimpico con le reti di Mancini al 12′ e Dybala al 22′. I capitolini hanno giocato con l’uomo in meno per un’ora (espulsione di Celik), ma i rossoneri sono riusciti ad accorciare le distanze soltanto all’85mo minuto con la marcatura di Gabbia. I ragazzi di Daniele De Rossi incroceranno in semifinale di Europa LEague i tedeschi del Bayer Leverkusen, che hanno eliminato gli inglesi del West Ham (1-1 dopo il 2-0 dell’andata).

L’Atalanta ha completato l’impresa contro il Liverpool. Dopo aver espugnato Anfield per 3-0, la Dea ha limitato i danni di fronte al proprio pubblico, perdendo per 1-0 (gol di Salah al 7′). I nerazzurri se la dovranno ora vedere contro la vincente di Marsiglia-Benfica nell’altra semifinale di Europa League. La Fiorentina ha invece battuto il Viktoria Plzen per 2-0 ai tempi supplementari: reti di Gonzalez e Biraghi dopo il doppio 0-0 tra andata e ritorno. I viola affronteranno ora i belgi del Club Brugge, che hanno eliminato i greci del PAOK Salonicco, nella semifinale di Conference League.