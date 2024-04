Calcio femminile, Serie A: primo match point per la Roma, scontro vitale per Pomigliano

Un weekend infuocato nella Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel quinto turno valido per la Poule Scudetto, infatti, la capolista Roma avrà l’occasione di giocarsi il primo match point per lo Scudetto, bussando alle porte di una Fiorentina in crisi profonda.

Sarà una sfida all’insegna del fascino quella che si consumerà domani a partire dalle 16:15 presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Da una parte le ragazze di Spugna sono intenzionate a chiudere subito la pratica tricolore, conquistando così il secondo titolo consecutivo. Dall’altra la squadra di De La Fuente vuole terminare il ciclo negativo di quattro ko ribaltando il pronostico, con l’obiettivo di studiare le avversarie anche in vista della Finale di Coppa Italia che si disputerà a maggio.

Attenzione, perché lo Scudetto aritmetico potrebbe arrivare non solo in caso di vittoria, ma anche di mancato successo della Juventus, impegnata alle 14:30 contro il Sassuolo. Dopo il big match di lunedì scorso, infatti, le capitoline si sono attestate a quota 60 punti, con un vantaggio di 13 lunghezze sulle piemontesi, comunque a caccia di riscatto dopo la debacle proprio contro la Roma. E per le bianconere sarà tutto fuorché semplice misurarsi con le emiliane, reduci dalla vittoria brillante contro l’Inter per 2-1.

Nella domenica riservata alla Poule Salvezza svetta invece il confronto di bassa classifica tra Napoli e Pomigliano (ore 15:00), con il team ospite che deve davvero cercare un vero e proprio miracolo sportivo per evitare la retrocessione diretta ed avvicinarsi alle corregionali, penultime con quattro punti di vantaggio.

La Sampdoria, infine, si ritroverà al cospetto di una delle squadre più in forma del campionato, il Milan (calcio d’inizio ore 12:30), da tempo ormai in serie positiva e desiderosa di proseguire il suo filotto di vittorie consecutive per consolidare una sesta posizione che sembra ormai messa in cassaforte.