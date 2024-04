Calcio femminile: rimonta incredibile del Sassuolo al Viola Park in Serie A. Situazione immutata nelle retrovie

Clamoroso al Viola Park. Finisce in pareggio la sfida tra Fiorentina e Sassuolo, match valido per il quinto turno della poule Scudetto del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Le emiliane, sotto 4-1 fino al 76′, hanno ripristinato gli equilibri in pieno recupero, facendo tornare le nubi sopra delle toscane che sembravano aver scacciato definitivamente la crisi. Per l’ennesima volta invece non cambia la situazione nella poule Salvezza: le due squadre fanalino di coda, rispettivamente Napoli e Pomigliano, hanno limitato i danni trovando due pareggi al cospetto di Como e Sampdoria, rimanendo distanti di quattro punti l’una dall’altra.

Ma andiamo con ordine. La Viola si è resa artefice di un primo tempo d’altissimo profilo, in cui ha indirizzato il match mettendo a referto la bellezza di quattro reti. La situazione si sblocca al diciottesimo giro di orologio per merito di Boquete che, avanzando palla al piede, serve Janogy, quest’ultima davvero bravissima a portare il pallone sul mancino trovando il secondo palo. Le ragazze di De La Fuente spingono, ma proprio quando la situazione sembra sotto controllo arriva il pareggio delle emiliane grazie a Prugna, la quale di precisione manda la sfera nell’angolino sul secondo palo.

La Fiorentina però non ci sta e, esattamente sessanta secondi dopo, firma il 2-1 con Hammarlund, perfettamente assistita da Boquete. Le padrone di casa attivano allora il killer istinct, calando il tris al 35′ con una ripartenza veloce concretizzata da Janogy. Due minuti prima del duplice fischio sarà invece Severini a timbrare la rete del 4-1, approfittando dell’uscita sbagliata di Durand.

La squadra di casa, probabilmente tranquilla del risultato, nel corso del secondo tempo inizia a commettere qualche sbavatura di troppo. Così, dopo il 4-2 dell’ex Sabatino, le neroverdi tornano incredibilmente in partita a dieci minuti dalla fine con Ndoutou. Poi, in pieno recupero, la neo entrata Sciabica, dopo un cross spiovente che tocca Beccari, imbatte con la palla sul versante sinistro dell’area, punendo così l’estremo difensore toscano completando la rimonta.

Alle 12:30 il Pomigliano ha fermato la Samp sul risultato di 2-2, recuperando una sfida che sembrava ormai del tutto persa. Al 6:10 è infatti De Rita ad aprire le mercature per le genovesi, approfittando dell’assist di Oliviero. Ma a cinque minuti dalla fine della prima frazione Szymanowski ripristina gli equilibri, facendo rientrare in partita le campane.

Dopo aver operato una serie di cambi il match si accende soltanto nei minuti finali. Al primo minuto di recupero Baldi infatti trova la rete del 2-1, illudendo il pubblico di casa. Ci penserà quindi Novellino a guastare le feste, insaccando allo scadere il pallone del 2-2.

Partita recuperata anche quella del Napoli che, tra le mura amiche, ha dovuto fare i conti con un Como dal buon piglio, capace di firmare la rete dell’1-0 al 45′ con Martinovic. Il vantaggio delle comasche dura fino a undici minuti dal termine, quando del Estal trova la giusta traiettoria per Banusic, la quale insacca la sfera in rete chiudendo i conti sull’1-1. La Serie A di calcio femminile tornerà mercoledì 1 maggio per il turno infrasettimanale.