Frosinone-Salernitana 3-0, punti pesanti per la salvezza. Campani retrocessi in Serie B

Il Frosinone ha sconfitto la Salernitana con un secco 3-0 nell’anticipo della 34ma giornata della Serie A. I laziali si sono imposti in maniera nitida di fronte al proprio pubblico e hanno così conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza, mentre i campani sono matematicamente retrocessi in Serie B.

I ciociari occupano attualmente il quartultimo posto, a +3 sull’Udinese e a +5 sul Sassuolo, che nel weekend giocheranno rispettivamente contro Bologna e Fiorentina. A sbloccare la partita è salto Soulé, che al 10′ ha trasformato un calcio di rigore. Brescianini ha poi raddoppiato al 25′ su invito di Valeri e ha poi propiziato il terzo gol messo a segno da Zortea all’85mo minuto.