Rugby femminile: l’Inghilterra domina la Francia e vince il titolo! L’Irlanda chiude terza

Si è concluso il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e nel Supersabato odierno si sono giocate – dopo Galles-Italia – Irlanda-Scozia e il match decisivo per il titolo, cioè Francia-Inghilterra. Ecco come è andata.

Tutto in 80 minuti per Francia e Inghilterra, dunque, che si sfidavano per il titolo. Le britanniche avevano un punto di bonus di vantaggio prima dell’inizio e iniziano benissimo anche a Bordeaux, con Maud Muir che va in meta dopo 4’. È devastante l’attacco inglese e all’11’ arriva il raddoppio, questa volta firmato Alex Matthews. Prova a reagire la Francia e al 17’ accorcia con la marcatura di Gabrielle Vernier. Tra il 24’ e il 27’ botta e risposta, con l’Inghilterra che scappa nuovamente via con Megan Jones e padrone di casa che rispondono con la meta di Marine Menager (in 27 minuti la Francia ha segnato all’Inghilterra lo stesso numero di mete che le inglesi hanno subito in 4 partite). Ma lo spettacolo non è finito e al 32’ è Marlie Packer a siglare la meta del quinto bonus offensivo in altrettanti match per l’Inghilterra. E allo scadere, dalla mischia, ecco uscire Amy Cokayne per la quinta meta inglese e punteggio che si fissa sul 14-35 con cui si va al riposo.

Le cose peggiorano al 44’ per la Francia, quando prima arriva il giallo e poi il bunker decide che è cartellino rosso per Assia Khalfaoui, colpevole di una pulizia pericolosa su un punto d’incontro, e padrone di casa che giocheranno quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica. Match che così passa con l’Inghilterra in pieno controllo del match, le britanniche che non spingono sull’acceleratore e si limitano a tenere a bada le padrone di casa. Che segnano al 69′ con Marine Menager, alla sua seconda meta personale, ma cui ribatte tre minuti dopo, anche lei con una doppietta, Alex Matthews per il 21-42 finale.

Prima del big match che chiudeva la giornata, invece, in campo sono scese Irlanda e Scozia che, con il ko dell’Italia a Cardiff, sapevano di giocarsi il terzo posto sul podio. E il match è stato combattuto come ci si aspettava, con un primo tempo che ha visto al 7’ la meta scozzese con Elis Martin, ma poi le due squadre non hanno saputo sfondare, andando al riposo sullo 0-5. La ripresa ha visto la musica cambiare velocemente. Al primo minuto è Katie Corrigan a impattare il risultato, ma al 49’ la meta di Lisa Thomson riporta la Scozia avanti 5-12. Nuovo pareggio al 58’, quando è Cliodhna Moloney ad andare oltre e, così, il match viene deciso al 73’, quando Dannah O’Brien approfitta dell’indisciplina scozzese e piazza tra i pali i tre punti che valgono il 15-12 finale. Irlanda, dunque, che chiude terza, precedendo proprio Scozia, Italia e Galles.