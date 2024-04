Calcio femminile, l’Italia giocherà a Ferrara la sfida contro la Norvegia nelle qualificazioni agli Europei 2025

Un percorso in salita. La Nazionale italiana di calcio femminile dovrà ritrovarsi e con il piglio giusto in vista delle prossime partite delle qualificazioni agli Europei 2025 in Svizzera. Le azzurre hanno iniziato bene il proprio percorso, battendo l’Olanda a Cosenza, ma poi la sconfitta beffarda per 2-1 contro la Finlandia a Helsinki ieri è andata a complicare non poco la situazione.

Nel raggruppamento, infatti, sono tutte e quattro le squadre con tre punti, considerando i successi dei Paesi Bassi contro la Norvegia. Sarà proprio la compagine scandinava la prossima avversaria delle azzurre e il doppio incrocio tra maggio e giugno potrebbe essere decisivo ai fini della conquista del pass diretto per la fase finale della rassegna continentale o meno (riservato alle prime due).

La compagine tricolore, infatti, affronterà le norvegesi il 31 maggio (ore 18.00) allo stadio Ullevaal di Oslo, mentre martedì 4 giugno al “Paolo Mazza” di Ferrara (ore 18.15) ci sarà la sfida contro la compagine in questione tra le mura amiche. Andrea Soncin confida di avere le giocatrici al meglio della propria condizione perché servirà un’Italia di grande spessore al cospetto di una squadra forte soprattutto dal punto di vista fisico.

Il precedente più recente contro la Norvegia risale al febbraio del 2022: nell’Algarve Cup, furono Giacinti e Caruso a dare il successo all’Italia (2-1). Si spera in una replica.