Calcio femminile, l’Italia conquista una preziosa vittoria sull’Olanda nel debutto verso gli Europei 2025

Capolavoro azzurro a Cosenza. La Nazionale italiana di calcio femminile ha infatti sconfitto per 2-0 la temibile corazzata dell’Olanda in occasione della prima partita valida per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025. Una prova sontuosa per le ragazze di Andrea Soncin che, dopo l’ottima figura in Nations League, si sono confermate ancora una volta competitive, gagliarde e arrembanti.

Già dai primi giri di orologio l’Italia lascia intravedere sprazzi di gioco pregevole, mettendo in campo determinazione e giusta aggressività. Tenendo egregiamente il pallino del gioco al 10′ la sblocca Giacinti, servita con una magia di Giugliano, la quale sulla sinistra beffa la difesa orange trovando la centravanti, brava a rimanere lucida incrociando un destro a mezza altezza che lascia spiazzata Kop.

L’Italia non si accontenta e, dopo dieci minuti, ci prova ancora con Bonfantini, su assist di una Giacinti scatenata. Al 23′ sarà invece Linari a fare capolino nell’area avversaria, colpendo di testa la sfera che, purtroppo, non trova la deviazione vincente di Bonansea. Al 43′ arriva poi la vera grande occasione per le neerlandesi per merito di una Van de Donk neutralizzata da un salvataggio provvidenziale di Lenzini.

La ripresa comincia nel segno dello spezzatino: le due compagini infatti non riescono a trovare quella grande fluidità vista nella prima frazione. Ma è proprio da questa situazione di stallo che l’Italia raddoppia: al 60′ infatti ci pensa Bonfantini che, su rimpallo, scavalca Kop dopo aver ricevuto la sfera da una sgroppata fulminea dell’appena subentrata Cambiaghi.

Le azzurre, sul velluto, amministrano la situazione, rendendosi pericolose al momento giusto: al 74′ non a caso la numero 9 Giacinti va a caccia del tris in acrobazia, senza fortuna. Poi ci proverà Giugliano all’84’ e Galli, il cui bolide all’86’ supera di poco la traversa. L’assalto delle olandesi si consumerà soltanto nei cinque minuti di recupero finali, ma la porta d Giuliani resta inviolata. Adesso testa alla Finlandia, il cui match è fissato per il prossimo 9 aprile.