Beach volley, tris azzurro nell’Elite 16 di Tepic per sigillare la qualificazione olimpica!

Sono tre le coppie azzurre in gara da oggi nel tabellone principale dell’Elite 16 di Tepic in Messico. Si tratta dei tre binomi azzurri che, a meno di terremoti, saranno qualificati per i Giochi olimpici di Parigi: Ranghieri/Carambula che hanno bisogno ancora di qualche punto per mettersi al sicuro da brutte sorprese, Nicolai/Cottafava che sono di fatto già qualificati e vanno a caccia di un risultato di prestigio, così come, tra le donne, Menegatti/Gottardi che hanno un vantaggio tranquillizzante sulle squadre non qualificate pur occupando il decimo posto del ranking.

In campo maschile, assenti i campioni olimpici Mol/Sorum per infortunio, c’è grande attesa per l’esito di questo torneo che di fatto lancia la grande volata per Parigi. Ranghieri/Carambula tornano in un main draw di un Elite 16 dopo quasi un anno di assenza ma devono fare i conti con un girone molto complicato. Oggi alle 19.30 debutteranno nientemeno che con i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner in quella che è una prima assoluta fra le due coppie. Nella notte italiana (alle 3.00) la coppia azzurra affronterà i trionfatori di Recife, i brasiliani George/Andrè in quella che invece sarà la settima sfida tra le due coppie (bilancio in parità con tre vittorie a testa finora), mentre domani alle 21.00 se la vedranno con i polacchi Bryl/Losiak contro cui conquistarono un anno esatto fa il terzo posto all’Elite 16 di Doha: 2-1 per gli azzurri i precedenti.

Nicolai/Cottafava inizieranno le loro fatiche alle 22.00 per affrontare una delle coppie più longeve del panorama mondiale, gli spagnoli Herrera/Gavira, provenienti dalle qualificazioni. Gli azzurri sono in vantaggio 2-1 negli scontri diretti ma al Mondiale in Messico a ottobre furono gli iberici ad avere la meglio. La coppia azzurra tornerà in campo domattina alle 7.00 per affrontare i forti olandesi Boermans/de Groot, sconfitti due volte nelle sfide dirette con una sola vittoria. In chiusura Nicolai/Cottafava se la vedranno venerdì all’1.00 con gli statunitensi Crabb/Brunner, reduci dal trionfo fi Guadalajara e battuti al tie break dagli azzurri nell’unico precedente nel novembre scorso.

In campo femminile Menegatti/Gottardi inizieranno la loro avventura alle 21.10 con le campionesse del mondo statunitensi Hughes/Cheng, sempre vittoriose nei due precedenti contro la coppia italiana. Le azzurre proseguiranno nella notte alle 4.00 contro le canadesi Pavan/McBain, ripescate dalle qualificazioni. Successo azzurro nell’unico precedente fra le due coppie, lo scorso anno a Gstaad. L’impegno nel girone della coppia italiana si chiuderà domani alle 19.00 contro le spagnole Liliana/Paula, anche loro provenienti dalle qualificazioni e anche loro sconfitte dalle azzurre nell’unico precedente, lo scorso anno ad Edmonton.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Herrera/Gavira (ESP)-Bye, Pedro Solberg/Guto (BRA)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-0 (21-18, 21-19), Grimalt/Grimalt (CHI)-Bello/Bello (ENG) 2-1 (21-15, 25-27, 15-10), Evans/Budinger (USA)-Bye, Galindo/Aguirre (MEX)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 13-21), Schalk/Bourne (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (19-21, 15-21), Pristauz/Seidl (AUT)-Mol/Berntsen (NOR) 1-2 (22-20, 18-21, 10-15), Diaz/Alayo (CUB)-Bye.

Secondo turno qualificazioni: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (15-21, 22-24), Evans/Budinger (USA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 1-2 (21-18, 14-21, 12-15), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-George/Andre (BRA) 0-2 (17-21, 17-21), Diaz/Alayo (CUB)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (15-21, 21-12, 15-10).

Gironi. Pool A: 18:40 Brouwer/Meeuwsen (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI), Ahman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED). 19/4 2.10: van de Velde/Immers (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED). 19/4 20: Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI), Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED).

Pool B. 19.30: Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA), Perusic/Schweiner (CZE)-Ranghieri/Carambula (ITA). 19/4 3.00: Ranghieri/Carambula (ITA)-George/Andre (BRA), Perusic/Schweiner (CZE)-Bryl/Łosiak (POL). 19/4 21.00: Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA), Bryl/Łosiak (POL)-Ranghieri/Carambula (ITA).

Pool C. 22.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA). 19/4 7.00: Crabb/Brunner (USA)-Herrera/Gavira (ESP), Boermans/de Groot (NED)-Cottafava/Nicolai (ITA). 20/4 1.00: Boermans/de Groot (NED)-Herrera/Gavira (ESP), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool D. 18/4 22.50: Ehlers/Wickler (GER)-Diaz/Alayo (CUB), Partain/Benesh (USA)-Sarabia /Cruz (MEX). 19/4 5.00: Sarabia /Cruz (MEX)-Diaz/Alayo (CUB), Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER), 20/4 0.00: Partain/Benesh (USA)-Diaz/Alayo (CUB), Ehlers/Wickler (GER)-Sarabia /Cruz (MEX).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Bye-Ittlinger/Borger (GER), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-19, 12-21, 16-14), Wang/ Dong (CHN)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-18, 21-19), Liliana/Paula (ESP)-Bye, Torres/Vidaurrazaga (MEX)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (18-21, 10-21), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (21-0, 21-0), Placette/Richard (FRA)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (21-15, 22-24, 12-15), Pavan/McBain (CAN)-Bye.

Secondo turno qualificazioni: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Ittlinger/Borger (GER) 0-2 (19-21, 23-25), Liliana/Paula (ESP)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-11, 21-16), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (18-21, 18-21), Pavan/McBain (CAN)-Klinger/Klinger (AUT) 0-2 (14-21, 11-21).

Gironi. Pool A: 17.50: Müller/Tillmann (GER)-Wang/Dong (CHN), Ittlinger/Borger (GER)-Hüberli/Brunner (SUI). 19/4 1.20: Hüberli/Brunner (SUI)-Wang/Dong (CHN), Ittlinger/Borger (GER)-Müller/Tillmann (GER). 19/4 18.00: Ittlinger/Borger (GER)-Wang/Dong (CHN), Müller/Tillmann (GER)-Hüberli/Brunner (SUI).

Pool B. 21.10: Liliana/Paula (ESP)-Pavan/McBain (CAN), Hughes/Cheng (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA). 19/4 4.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Pavan/McBain (CAN), Hughes/Cheng (USA)-Liliana/Paula (ESP). 19/4 19.00: Hughes/Cheng (USA)-Pavan/McBain (CAN), Liliana/Paula (ESP)-Gottardi/Menegatti (ITA).

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Klinger/Klinger (AUT), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER). 19/4 0.30: Ludwig/Lippmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED). 19/4 22.00: Nuss/Kloth (USA)-Klinger/Klinger (AUT), Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER).

Pool D. 20.20: Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA), Carol/Barbara (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX). 19/4: 6.00: Gutierrez/Flores (MEX)-Tainá/Victoria (BRA), Carol/Barbara (BRA)-Melissa/Brandie (CAN). 19/4 23.00: Carol/Barbara (BRA)-Tainá/Victoria (BRA), Melissa/Brandie (CAN)-Gutierrez/Flores (MEX)