Beach volley, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava staccano il pass per Parigi 2024

Arriva una grande notizia per il beach volley italiano. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, infatti, hanno staccato il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. La coppia (sono quinti nel ranking con i Cinque Cerchi) ha centrato il traguardo grazie ad un’ottima continuità di risultati nel periodo valido per le qualificazioni che ha preso il via il primo luglio 2022 (e si concluderà il 10 giugno prossimo).

Per Paolo Nicolai, che ha già conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 assieme a Daniele Lupo, sarebbe la quarta Olimpiade della sua carriera, mentre per quanto riguarda Samuele Cottafava si tratterebbe dell’esordio sotto i Cinque Cerchi. Abbiamo altre due coppie che, al momento, sarebbero qualificate per Parigi 2024: Alex Ranghieri e Adrian Carambula (11esimi nel ranking olimpico) quindi Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono ottave nel comparto femminile.

Le dichiarazioni di Paolo Nicolai al sito ufficiale del CONI: “Provo un grande orgoglio per quello che siamo riusciti a raggiungere. La qualificazione ai Giochi Olimpici è un obbiettivo enorme e riuscirci per la quarta volta consecutiva mi riempie di gioia. Ancor più felice di esserci riusciti con un gruppo completamente nuovo. Il lavoro quotidiano fatto nel corso degli anni da tutte le persone che fanno parte della squadra è stato fantastico. Tutto questo ci dà anche la forza di credere che però non sia finita qui. Non ci accontentiamo della qualificazione. Possiamo far bene e dire la nostra. Sappiamo che un qualcosa di importante può essere fatto. L’attenzione sul lavoro quotidiano sarà sempre alta. Siamo molto felici ma restiamo umili per ciò che ci attende da oggi in avanti”.

Le parole di Samuele Cottafava: “Esser riusciti a qualificarsi all’Olimpiade è un’emozione molto forte, un sogno che si realizza. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie al grande lavoro svolto negli ultimi anni; abbiamo gareggiato ad altissimo livello riuscendo a rimanere nella top 10 mondiale, risultati che ci hanno aiutato ad ottenere i punti necessari per la qualificazione. È una sensazione che sto vivendo serenamente, la massima concentrazione è però sui prossimi eventi che ci attendono prima dei Giochi, ma sono sicuro che le emozioni diventeranno sempre più forti man mano che si avvicinerà la manifestazione. Partecipare a Parigi al fianco di Paolo, che tra l’altro ha già disputato tre rassegne a cinque cerchi, credo possa essere di grande aiuto, soprattutto per gestire il torneo dal punto di vista emotivo. Daremo sicuramente il nostro massimo e cercheremo di gareggiare al pari delle altre coppie per ottenere il miglior risultato possibile”.