Beach volley, debutto di fuoco per Dal Corso/Viscovich! Nel Challenge di Xiamen gli azzurri subito contro Pedro Solberg/Guto

E’ un debutto non semplice quello che attende l’unica coppia azzurra presente nel penultimo Challenge prima della deadline per la qualificazione olimpica, in programma a Xiamen in Cina fino a domenica. Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, inseriti nel tabellone principale grazie ad una wild card, affronteranno nella semifinale del girone A la coppia brasiliana composta da Pedro Solberg/Guto.

Non ci sono precedenti tra le due coppie, i brasiliani non sono mai saliti sul podio di un torneo del circuito mondiale da quando giocano assieme mentre la coppia italiana ha ottenuto due terzi posti lo scorso anno nei Futures di Messina e Rossan Calabro. Si gioca alle 5.00 ora italiana. Nello stesso girone si affronteranno nell’altra semifinale i francesi Aye/Aye e una delle coppie del momento, i cubani Diaz/Alayo, teste di serie numero 1 in questo torneo e capaci di salire sul secondo gradino del podio nei due precedenti Challenge giocati in Brasile.

Nessuna coppia italiana al via nel torneo femminile che presenta ai nastri di partenza alcune coppie che aspirano alla qualificazione olimpica attraverso il ranking ed altre che puntano alla preparazione della Nations Cup.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Bye-Canet/Rotar (FRA), Haussener/Friedli (SUI)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 0-2 (17-21, 23-25), Huerta/Huerta (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (14-21, 21-14, 12-15), Pithak/Poravid (THA)-Malki/Adachi (JPN) 2-0 (21-15, 21-8), Hongjun/Liu (CHN)-Hoppe/Shaw (USA) 0-2 (6-21, 13-21), Dressler/Trummer (AUT)-Leitner/Pascariuc (AUT) 2-0 (21-16, 21-14), Rudol/Florczyk (POL)-Elazar/Cuzmiciov (ISR) 2-1 (13-21, 21-17, 17-15), Krattiger/Breer (SUI)-Bye, Bye.Nicklin/McManaway (NZL), Smedins/Tocs (LAT)-Aye/Aye (FRA) 0-2 (18-21, 15-21), Mol/Sunde (NOR)-Fuller/O’Dea (NZL) 0-2 (12-21, 22-24), Grimalt/Grimalt (CHI)-Bye, Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Smith/Webber (USA) 0-2 (17-21, 17-21), Métral/Jordan (SUI)-Tatsumi/Furuta (JPN) 2-0 (21-19, 21-19), Wang/Li (CHN)-Heidrich/Dillier (SUI) 1-2 (13-21, 21-18, 12-15), Aravena/Droguett (CHI)-Bye.

Secondo turno qualificazioni: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Canet/Rotar (FRA) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Pithak/Poravid (THA)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (18-21, 21-17, 14-16), Dressler/Trummer (AUT)-Hoppe/Shaw (USA) 0-2 (16-21, 18-21), Krattiger/Breer (SUI)-Rudol/Florczyk (POL) 2-0 (21-14, 21-9), Aye/Aye (FRA)-Nicklin/McManaway (NZL) 2-0 (21-15, 21-16), Grimalt/Grimalt (CHI)-Fuller/O’Dea (NZL) 2-0 (24-22, 21-15), Métral/Jordan (SUI)-Smith/Webber (USA) 1-2 (18-21, 23-21, 12-15), Aravena/Droguett (CHI)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-18, 21-17)

Semifinali gironi. Pool F: Hodges/Schubert (AUS)-Grimalt/Grimalt (CHI), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Hoppe/Shaw (USA). Pool E: Hörl/Horst (AUT)-Krattiger/Breer (SUI), Schachter/Dearing (CAN)-Smith/Webber (USA). Pool D: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Stankevicius/Knasas (LTU), Evans/Budinger (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA). Pool C: Mol/Berntsen (NOR)-Pristauz/Seidl (AUT), Crabb/Brunner (USA)-Pedrosa/Campos (POR). Pool B: Bello/Bello (ENG)-Aravena/Droguett (CHI), Pfretzschner/Winter (GER)-Bedritis/Rinkevics (LAT). Pool A: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Dal Corso/Viscovich (ITA), Diaz/Alayo (CUB)-Aye/Aye (FRA)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Bye-Fejes/Milutinovic (AUS), Bentele/Bossart (SUI)-Wang/Xing Jiayi (CHN) 1-2 (14-21, 21-17, 15-17), Han Wenqin/Yu (CHN)-Suzuka/Reika (JPN) 2-0 (23-21, 21-19), Chacon/Whalen (USA)-Noguchi/Fukuda (JPN) 2-0 (21-15, 21-19), Bye-Gruszczynska/Ola (POL), Kernen/Niederhauser (SUI)-Zobrist/Wandeler (SUI) 2-1 (19-21, 21-15, 16-14), Kadeliye/Zeng (CHN)-Harward/DeBerg (USA) 0-2 (15-21, 16-21), Fleming/Johnson (AUS)-Bye, Bye-Kotnik/Lovsin (SLO), Sude/Kunst (GER)-Lutz/Bovet (SUI) 2-0 (21-15, 25-23), Sakurako/Sakura (JPN)-Wang/Bai (CHN) 0-2 (18-21, 14-21), Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT)-Bye, Wang/Zhang (CHN)-Polley/Zeimann (NZL) 0-2 (20-22, 18-21), Yan/Zhou (CHN)-Yuan Lvwen/Jiang (CHN) 2-0 (21-0, 21-0), Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Shiba/Maruyama (JPN) 1-2 (19-21, 21-14, 11-15), Akiko/Ishii (JPN)-Bye.

Secondo turno qualificazioni: Wang/Xing Jiayi (CHN)-Fejes/Milutinovic (AUS) 1-2 (21-19, 22-24, 12-15), Chacon/Whalen (USA)-Han Wenqin/Yu (CHN) 2-0 (21-12, 21-17), Kernen/Niederhauser (SUI)-Gruszczynska/Ola (POL) 0-2 (20-22, 15-21), Fleming/Johnson (AUS)-Harward/DeBerg (USA) 1-2 (21-16, 18-21, 12-15), Sude/Kunst (GER)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-15, 21-16), Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT)-Wang/Bai (CHN) 2-0 (22-20, 21-19), Yan/Zhou (CHN)-Polley/Zeimann (NZL) 1-2 (21-12, 19-21, 13-15), Akiko/Ishii (JPN)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-0 (21-18, 22-20)

Semifinali gironi. Pool F: Liliana/Paula (ESP)-Fejes/Milutinovic (AUS), Wang/Dong (CHN)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT). Pool E: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Akiko/Ishii (JPN), Esmée/Zoé (SUI)-Gruszczynska/Ola (POL). Pool D: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Vieira/Chamereau (FRA), Pavan/McBain (CAN)-Chacon/Whalen (USA). Pool C: Álvarez/Moreno (ESP)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), Bansley/Bukovec (CAN)-Polley/Zeimann (NZL). Pool B: Klinger/Klinger (AUT)-Placette/Richard (FRA), Ittlinger/Borger (GER)-Sude/Kunst (GER). Pool A: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Ahtiainen/Lahti (FIN), Ludwig/Lippmann (GER)-Harward/DeBerg (USA).