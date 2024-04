Beach volley, Brasile e Cina trionfano a Saquarema ma scoppia il bubbone-regolamento nei tornei Challenge

Il Brasile fa festa stavolta nel torneo maschile e la Cina conquista la prima vittoria stagionale sulla sabbia brasiliana di Saquarema dove va in scena il secondo Challenge consecutivo senza coppie azzurre nel main draw. Il torneo brasiliano non sarà però ricordato nè per la vittoria di Xue/Xia nel torneo femminile, nè per quella di George/Andrè tra gli uomini, bensì per la definitiva sconfitta di un regolamento da rivedere per questo tipo di torneo, che rende pressochè inutile la disputa della finale per il primo posto del girone, a cui hanno rinunciato tutte le coppie che avevano conquistato il successo al primo turno. Risultato: sei partite in meno, spettacolo mondo, malcontento e tante polemiche per un regolamento da rivedere assolutamente al più presto per evitare certi scempi.

In campo maschile, pur soffrendo in avvio, i padroni di casa George/Andrè si sono dimostrati i più forti. Dopo la sconfitta al debutto con gli svizzeri Krattiger/Breer, i verde-oro sono dovuti passare dai playoff per poi trovare la cavalcata vincente completata dalla vittoria 2-1 (21-18, 17-21, 19-17) al termine di una combattuta e spettacolare finale contro i cubani Diaz/Alayo, ancora ad un passo dal loro primo successo nel circuito mondiale e comunque alla seconda finale consecutiva, dopo quella persa a Recife. RTerzo gradino del podio per i francese Bassereau/Lyneel, ancora in corsa per lo slot olimpico, che hanno sconfitto 2-1 (21-15, 16-21, 15-12) gli austriaci Ermacora/Waller nella fimale che valeva il terzo posto.

In campo femminile le cinesi Xue/Xia hanno fatto un importante passo avanti verso la qualificazione olimpica vincendo il torneo brasiliano in finale contro le tedesche Ludwig/Lippmann, anche loro vicine a Parigi, con il punteggio di 2-1 (23-25, 24-22, 15-11). Terza piazza per le padrone di casa Taiana Lima/Talita (BRA) che hanno vinto 2-1 (21-16, 18-21, 15-9) la sfida tutta brasiliana con Hegeile/Vitoria.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool E: Placette/Richard (FRA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-0, 21-0), Tainá/Victoria (BRA)-Akiko/Ishii (JPN) 2-1 (21-23, 21-18, 15-9). Pool E: Esmée/Zoé (SUI)-Klinger/Klinger (AUT) 0-2 (17-21, 18-21), Ittlinger/Borger (GER)-Hegeile/Vitoria (BRA) 1-2 (21-16, 15-21, 17-19). Pool D: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (13-21, 17-21), Pavan/McBain (CAN)-Taiana Lima/Talita (BRA) 0-2 (18-21, 22-24). Pool C: Hermannova/Stochlova (CZE)-Elize Maia/Thamela (BRA) 0-2 (16-21, 17-21), Ludwig/Lippmann (GER)-Navas/Gonzalez (PUR) 2-1 (20-22, 21-18, 15-13). Pool B: Alvarez/Moreno (ESP)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (22-20, 21-18), Xue/Xia (CHN)-Andressa/Thainara (BRA) 2-1 (21-16, 18-21, 15-5). Pool A: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Bansley/Bukovec (CAN) 1-2 (11-21, 21-16, 14-16), Agatha/Rebecca (BRA)-Hollas/Remmelg (EST) 2-1 (20-22, 21-17, 15-10)

Finali primo posto gironi: Placette/Richard (FRA)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (18-21, 14-21), Klinger/Klinger (AUT)-Hegeile/Vitoria (BRA) 1-2 (10-21, 21-17, 10-15), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Taiana Lima/Talita (BRA) 2-0 (31-29, 21-17), Elize Maia/Thamela (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (9-21, 22-20, 9-15), Alvarez/Moreno (ESP)-Xue/Xia (CHN) 1-2 (21-15, 18-21, 15-17), Bansley/Bukovec (CAN)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-0 (21-18, 21-17)

Finali terzo posto gironi: Vieira/Chamereau (FRA)-Akiko/Ishii (JPN) 1-2 (21-12, 17-21, 15-17), Esmée/Zoé (SUI)-Ittlinger/Borger (GER) 2-1 (21-15, 18-21, 15-11), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Pavan/McBain (CAN) 2-1 (21-11, 20-22, 15-10), Hermannova/Stochlova (CZE)-Navas/Gonzalez (PUR) 2-1 (12-21, 21-17, 15-6), Liliana/Paula (ESP)-Andressa/Thainara (BRA) 2-0 (21-18, 21-19), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Hollas/Remmelg (EST) 2-1 (19-21, 21-14, 15-9)

Playoff: Esmée/Zoé (SUI)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (23-21, 21-16), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (16-21, 12-21).

Ottavi di finale: Xue/Xia (CHN)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (21-17, 18-21, 15-10), Alvarez/Moreno (ESP)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (12-21, 21-19, 15-6), Hegeile/Vitoria (BRA)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (18-21, 21-10, 15-13), Tainá/Victoria (BRA)-Liliana/Paula (ESP) 1-2 (17-21, 21-19, 16-18), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (21-18, 21-23, 12-15), Elize Maia/Thamela (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-19, 18-21, 8-15), Placette/Richard (FRA)-Taiana Lima/Talita (BRA) 0-2 (18-21, 18-21), Bansley/Bukovec (CAN)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-16, 21-19).

Quarti di finale: Álvarez/Moreno (ESP)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (0-21, 0-21), Liliana/Paula (ESP)-Hegeile/Vitoria (BRA) 0-2 (16-21, 16-21), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (11-21, 20-22), Bansley/Bukovec (CAN)-Taiana Lima/Talita (BRA) 1-2 (21-18, 16-21, 9-15)

Semifinali: Hegeile/Vitoria (BRA)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (16-21, 12-21), Taiana Lima/Talita (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (21-13, 22-24, 13-15)

Finale 3. Posto: Taiana Lima/Talita (BRA)-Hegeile/Vitoria (BRA) 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Finale 1. Posto: Xue/Xia (CHN)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-1 (23-25, 24-22, 15-11)

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool F: Crabb/Brunner (USA)-Aravena/Droguett (CHI) 1-2 (20-22, 21-10, 12-15), George/Andre (BRA)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (17-21, 12-21). Pool E: Kantor/Zdybek (POL)-Grimalt/Grimalt (CHI) 1-2 (21-13, 20-22, 9-15), Hodges/Schubert (AUS)-Ermacora/Waller (AUT) 1-2 (21-16, 15-21, 13-15). Pool D: Schachter/Dearing (CAN)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (16-21, 18-21), Bello/Bello (ENG)-Bassereau/Lyneel (FRA) 0-2 (14-21, 14-21). Pool C: Pristauz/Seidl (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 1-2 (21-14, 16-21, 13-15), Evans/Budinger (USA)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-1 (21-14, 13-21, 15-9). Pool B: Popov/Reznik (UKR)-Hörl/Horst (AUT) 0-2 (18-21, 19-21), Diaz/Alayo (CUB)-Vinicius/Heitor (BRA) 0-2 (18-21, 14-21). Pool A: Mol/Berntsen (NOR)-Schalk/Bourne (USA) 2-0 (21-17, 21-16), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Fuller/O’Dea (NZL) 2-1 (21-18, 18-21, 20-18).

Finali primo posto gironi: Aravena/Droguett (CHI)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-0, 21-0), Grimalt/Grimalt (CHI)-Ermacora/Waller (AUT) 0-2 (0-21, 0-21), Herrera/Gavira (ESP)-Bassereau/Lyneel (FRA) 0-2 (0-21, 0-21), Vitor Felipe/Renato (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Hörl/Horst (AUT)-Vinicius/Heitor (BRA) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Berntsen (NOR)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 0-2 (0-21, 0-21)

Finali terzo posto gironi: Crabb/Brunner (USA)-George/Andre (BRA) 0-2 (14-21, 19-21), Kantor/Zdybek (POL)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (0-21, 0-21), Schachter/Dearing (CAN)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (17-21, 14-21), Pristauz/Seidl (AUT)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-18, 21-14), Popov/Reznik (UKR)-Diaz/Alayo (CUB) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15), Schalk/Bourne (USA)-Fuller/O’Dea (NZL) 2-1 (24-26, 21-18, 15-12).

Playoff: Schalk/Bourne (USA)-George/Andre (BRA) 0-2 (13-21, 17-21), Bello/Bello (ENG)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (18-21, 20-22).

Ottavi di finale: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Diaz/Alayo (CUB) 1-2 (20-22, 21-19, 14-16), Grimalt/Grimalt (CHI)-Hörl/Horst (AUT) 1-2 (22-20, 18-21, 11-15), Aravena/Droguett (CHI)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (15-21, 21-18, 12-15), Ermacora/Waller (AUT)-Pristauz/Seidl (AUT) 2-1 (19-21, 32-30, 15-13), Hodges/Schubert (AUS)-Bassereau/Lyneel (FRA) 0-2 (23-25, 12-21), Krattiger/Breer (SUI)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 0-2 (20-22, 19-21), Evans/Budinger (USA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-17, 21-18), Vinicius/Heitor (BRA)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 18-21).

Quarti di finale: Hörl/Horst (AUT)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (14-21, 17-21), Ermacora/Waller (AUT)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-15, 21-12), Vitor Felipe/Renato (BRA)-Bassereau/Lyneel (FRA) 1-2 (18-21, 21-16, 9-15), George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-17, 21-13).

Semifinali: Ermacora/Waller (AUT)-Diaz/Alayo (CUB) 1-2 (21-17, 14-21, 11-15), George/Andre (BRA)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-1 (14-21, 21-18, 15-12) .

Finale 3. Posto: Bassereau/Lyneel (FRA)-Ermacora/Waller (AUT) 2-1 (21-15, 16-21, 15-12)

Finale 1. Posto: George/Andre (BRA)-Diaz/Alayo (CUB) 2-1 (21-18, 17-21, 19-17)