Basket: Pistoia, che impresa! Virtus Bologna rimontata e sconfitta nell’ultimo quarto in Serie A

L’Estra Pistoia riesce a compiere un miracolo sportivo che, profetizzato un paio d’ore fa, avrebbe avuto del pesce d’aprile in anticipo. Non lo è: la squadra di Nicola Brienza realizza 32 punti nell’ultimo quarto e batte la Virtus Segafredo Bologna per 93-100, negandole il riaggancio in testa alla classifica, dove rimane Brescia da sola. In questo monday night della 25a di Serie A regnano sovrani Ryan Hawkins con 24 punti e 7/8 da tre, Payton Willis con 23, Charlie Moore con 18 e Derek Ogbeide con 17 e 15 rimbalzi. Clamoroso anche il dato complessivo dall’arco: 16/28. Per Bologna 16 di Ante Zizic e Iffe Lundberg.

Pronti via e Zizic entra subito in scena a suon di schiacciate, firmando con Polonara il 6-0 iniziale. Ogbeide non vuole essere da meno, poi Willis segna da tre ed è 7-5. Ancora la coppia di lunghi bolognese firma il 12-5, solo che si va sostanzialmente a elastico. E la lotta è fondamentalmente tra Polonara e Zizic e il resto dell’Estra, che però sul 19-14 sostanzialmente si ferma. Anche Lundberg si mette a colpire da tre per il 26-14 dopo 10′.

Alla ripartenza Willis colpisce subito da tre, seguito da Wheatle che fa 2/2 in lunetta. Segue una fase nella quale la doppia cifra di vantaggio rimane sostanzialmente lì, con Shengelia che inizia a farsi vedere e ristabilisce il 39-24. Gli uomini di Banchi appaiono in controllo, con risposte continue e pronte alle iniziative di Moore (soprattutto). Zizic, Belinelli e la regia di Hackett portano la questione sul 55-41 all’intervallo.

Lundberg, quando si ricomincia, non perde tempo: +16. E il vantaggio aumenta ancora, fino ai 19 punti con la tripla di Belinelli. La caviglia di Hackett, però, mette temporaneamente fuori gioco il play pesarese (che poi torna dopo un paio di minuti). Nel frattempo Varnado tiene viva Pistoia, come anche riesce a fare la coppia Ogbeide-Hawkins. Soprattutto il primo è importante, ma il distacco è davvero ampio nonostante i tentativi. Oltretutto la tripla di Lundberg sulla sirena è ferale: 83-68 a 10′ dalla fine.

Quello che accade nell’ultimo quarto, però, rasenta l’incredibile. Dopo che Mickey pare tenere sotto controllo tutto, cominciano a colpire da tre Hawkins e Wheatle, e sull’87-79, vistosi costretto dalla situazione, Banchi chiama timeout. Non serve a niente: dal deposito di Pistoia escono triple su triple. Willis due volte, Hawkins un’altra, ed è clamoroso 88-88 a 5′ dalla fine. Ogbeide, tanto per cambiare, fa urlare le centinaia di pistoiesi giunti fino a Bologna. Hackett trova la parità, solo per vedere Della Rosa prendersi maestosamente il pitturato per scaricare nell’angolo verso Hawkins: settima tripla. La Virtus è come tramortita, non riesce a fare più fondamentalmente niente; Willis, Moore dalla lunetta e poi Ogbeide decretano il 93-100 conclusivo. Pistoia aggancia il sesto posto, e lo fa con la settima vittoria fuori casa.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ESTRA PISTOIA 93-100

BOLOGNA – Lundberg* 16, Belinelli 12, Pajola, Dobric 10, Mascolo, Lomazs, Shengelia 3, Hackett* 8, Mickey 13, Polonara* 9, Zizic* 16, Abass* 4. All. Banchi

PISTOIA – Willis* 23, Della Rosa 2, Moore* 18, Saccaggi*, Del Chiaro, Dembelè ne, Varnado* 9, Wheatle 7, Hawkins 24, Ogbeide* 17. All. Brienza