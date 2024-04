NBA, i risultati della notte (3 aprile): i Thunder cadono a Philadelphia, volano i Nuggets a Ovest

Nella notte italiana si sono giocate nove partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tante le squadre in corsa playoff a essere scese sui parquet americani, con alcuni big match, come Heat-Knicks, 76ers-Thunder, ma anche sfide individuali affascinanti, come quella tra Jokic e Wembanyama. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vittoria netta per i Miami Heat nel big match contro i New York Knicks per 109-99. Ma Heat che rischiano, in un match sempre condotto e dove toccano anche il +16 nel terzo quarto, con New York che riesce nella rimonta, impatta il risultato a pochi minuti dalla fine, ma poi crolla sotto i colpi di Terry Rozier, top scorer con 34 punti. Ai Knicks non bastano i 31 punti di Donte DiVincenzo. Crollano, invece, i Milwaukee Bucks che contro i Washington Wizards perdono 117-113. Primo tempo molto equilibrato, poi i padroni di casa prendono un minimo vantaggio che riescono ad amministrare sino alla fine e ai Bucks non basta la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo con 35 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Per Gallinari 5’30” in campo con una tripla e 2 rimbalzi.

Cadono i primi della classe a Ovest, gli Oklahoma City Thunder, che perdono contro i Philadelphia 76ers per 109-105. E cadono male, perché Oklahoma tocca anche il +13 nel terzo quarto di un match molto combattuto, ma poi i 76ers si affidano al rientrante Joel Embiid, che chiude con 24 punti, ma soprattutto nel finale mette i quattro liberi che fanno la differenza. Colpo dei Los Angeles Lakers che sbancano il campo dei Toronto Raptors per 111-128. Dura un quarto la resistenza dei canadesi, poi i Lakers passano avanti, gestiscono nel primo tempo e nella ripresa dominano a scappano via, nonostante i 28 punti di RJ Barrett. Per Los Angeles, invece, 25 punti di D’Angelo Russell, doppia doppia per Anthony Davis con 21 punti e 12 rimbalzi e doppia doppia sfiorata dal solito LeBron James con 23 punti e 9 assist.

Con il ko di Oklahoma sorpasso per Denver e Minnesota. I Denver Nuggets, infatti, si impongono sui San Antonio Spurs per 110-105. Match divertente ed equilibrato, con le due formazioni che si alternano al comando per 48 minuti, ma nel finale sono i Nuggets ad avere la meglio, grazie anche ai 42 punti e 16 assist di Nikola Jokic. Vincono, come detto, anche i Minnesota Timberwolves che superano gli Houston Rockets per 113-106. Rockets che guidano per tutto il primo tempo, ma poi i Wolves passano avanti e, pur soffrendo e senza mai riuscire a chiuderla, portano a casa la vittoria. A Houston non basta il top scorer Jalen Green con 26 punti.

Nelle ultime partite della notte, vittoria esterna per i Cleveland Cavaliers che si impongono sugli Utah Jazz per 113-119, con 26 punti di Caris LeVert; successo per i Sacramento Kings che superano i Los Angeles Clippers 109-95, con 22 punti, 20 rimbalzi e 9 assist di Domantas Sabonis; e successo di misura per i Golden State Warrriors che superano i Dallas Mavericks 104-100, con i texani cui non basta la tripla doppia del solito Luka Doncic con 30 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (3 APRILE)

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 117-113

Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 111-128

Miami Heat – New York Knicks 109-99

Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder 109-105

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 113-106

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 110-105

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 113-129

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 104-100

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 109-95