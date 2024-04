Basket Serie A: Brescia con Tortona, big match tra Venezia e Virtus Bologna

Una ventiseiesima giornata di Serie A LBA che promette tanto divertimento. Anche perché il destino ci ha messo lo zampino: gli incroci vedranno quattro partite tutte fra le otto squadre facenti parte della parte nobile della classifica, dall’altra invece quelle che occupano la parte destra, tra chi vuole spodestare qualche avversaria e tra chi vuole la salvezza.

Ad aprire le danze saranno proprio i capofila della Germani Brescia, sicuri del piazzamento in post season, che avranno di fronte la Bertram Tortona, coinvolta nella lotta per uno degli ultimi posti per la griglia playoff. Partita da non fallire per i lombardi, poiché possono guadagnare due lunghezze su una tra Venezia e Virtus Bologna. protagoniste del big match di giornata alle 18.15 di domenica, mentre Milano accoglierà alle 19.00 Trento, proveniente da due vittorie consecutive con Sassari e Scafati e tornata così fra le prime otto.

Visti gli impegni complicati di Trento e Tortona, diventa un’occasione da non sprecare per la GeVi Napoli, proveniente da quattro sconfitte in fila. La squadra di Milicic va a casa di una Varese delusa per l’eliminazione in semifinale di Europe Cup, ma che deve comunque guardarsi alle spalle: Brindisi e Pesaro si giocano difatti le ultime speranze di salvezza.

Per i pugliesi lo spiraglio c’è contro la NutriBullet Treviso, che però ha collezionato quattro delle sue dieci vittorie lontano dalle mura amiche. Marchigiani che vanno invece a Sassari, che vedono ancora uno spiraglio playoff ma che giocheranno la loro prima partita senza Stefano Gentile, passato a Trapani in A2. Cremona e Scafati invece si affrontano alle 17.30 di domenica in una sfida che serve perlopiù a rimanere fuori dai guai e garantirsi una coda di stagione tranquilla.