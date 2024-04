Basket: Milano-Brescia per la vetta, ma occhio alla corsa playoff e salvezza

Si disputa questo weekend la ventinovesima e penultima giornata della stagione regolare di Serie A di basket e la corsa per playoff e salvezza entra assolutamente nel vivo. Sono, così, tante le sfide da seguire, a partire dal big match tra Olimpia Milano e Brescia, che potrebbe valere la vetta, ma senza dimenticare le partite che possono decidere una stagione per molte squadre.

Si parte da Pesaro-Cremona, sfida fondamentale per i padroni di casa, attualmente penultimi e virtualmente retrocessi. Per i pesaresi obbligatorio vincere contro una squadra che vincendo con Brescia si è matematicamente salvata e ha poco da chiedere a questo finale di stagione. Sfida playoff, invece, tra Trento e Pistoia, con i padroni di casa matematicamente qualificati, ma che vogliono chiudere il più in alto possibile in classifica, mentre per i toscani vincere è fondamentale per strappare il pass per la post season.

Come detto, il big match di giornata è quello tra Milano e Brescia. Le due formazioni sono appaiate – assieme alla Virtus Bologna – in vetta alla classifica ed entrambe vogliono chiudere la stagione regolare prime. Chi vince continua la corsa al primo posto, chi perde è fuori e dovrà accontentarsi di uno dei posti di rincalzo. Parlando di vetta e playoff, interessantissima la sfida tra Tortona e Bologna. I padroni di casa, attualmente ottavi, devono vincere per tenere Napoli a distanza nella corsa all’ultimo posto valido per i playoff, mentre come detto gli emiliani vogliono vincere per chiudere in vetta la stagione.

Si passa, poi, a Brindisi-Venezia. Gli ospiti ormai sono sicuri del quarto posto finale in classifica e vanno a casa di una formazione, quella pugliese, appesa a un filo. L’Happy Casa è ultima a quota 18 punti e dovrà chiudere la stagione con due vittorie per salvarsi, a iniziare dal match di domenica. In chiave salvezza, scontro diretto tra Varese e Treviso. Per i lombardi la Serie A è a un passo, con Pesaro e Brindisi distanti 4 punti, e una vittoria domenica significherebbe salvezza matematica, al di là dei risultati sugli altri campi. Per Treviso, invece, vincere in trasferta è fondamentale per evitare una beffa all’ultima giornata.

Match da dentro o fuori per Napoli, impegnata sul campo di Reggio Emilia, nella corsa playoff. Per i campani obbligatorio vincere per restare in scia alla top 8, mentre gli emiliani cercano due punti per consolidare il proprio sesto posto e andare all’attacco del quinto posto di Trento. La giornata, poi, si chiude con Scafati-Sassari, match tra due formazioni che non hanno più nulla da chiedere alla stagione, ferme nel limbo tra playoff e retrocessione.