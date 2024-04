Basket, la ventottesima giornata LBA ha ancora tanti verdetti da chiarire. Brescia a Cremona per difendere la vetta

Sempre più vicina la chiusura della stagione regolare della massima serie di pallacanestro. Siamo arrivati al momento della ventottesima giornata, la terzultima, con tante gerarchie ancora da chiarire. La capolista Brescia sarà impegnata sabato sera alle 20.30 contro la Vanoli Cremona, ancora non certa della salvezza ma che viene da due vittorie in fila al PalaRadi, dove ha conquistato nove successi su tredici partite: match dunque da non sottovalutare.

Alle sue spalle Bologna e Milano, che potranno conoscere il risultato della propria avversaria per il primo posto. Scarpette rosse che accoglieranno la Givova Scafati, ormai certa della salvezza, mentre per la Virtus sarà un match difficile contro Reggio Emilia, con la partita però ancora incerta sul giorno della disputa. Domenica o lunedì, lo si vedrà soltanto dopo il match di playin di Eurolega con il Baskonia di stasera.

Domenica alle 19.00 il PalaBarbuto ospita invece un vero e proprio spareggio playoff tra Napoli e Trento: azzurri che vogliono dare un ulteriore segnale di ripresa dopo essere tornati alla vittoria con Sassari, Dolomiti che con un ko rischierebbe di mettere a rischio il proprio piazzamento in postseason. Anche perché, sulla carta, Pistoia e Tortona hanno degli accoppiamenti molto più favorevoli.

I toscani infatti potrebbero condannare definitivamente la Happy Casa Brindisi alla retrocessione, che però potrebbe arrivare anche già poco prima della palla a due, con un eventuale successo di Treviso in casa di Venezia e di contemporanea vittoria di Varese, in trasferta a Sassari che ha ancora una speranza playoff seppur minima. Tortona invece aprirà le danze di questa giornata domani alle 19.00, ospitando l’altra squadra che al momento rischia la retrocessione, la Carpegna Prosciutto Pesaro.