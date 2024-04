Basket in carrozzina: Italia, rimonta e tris contro la Germania. Domani contro il Canada la caccia al pass per le Paralimpiadi 2024

Terza vittoria su tre partite per l’Italia al torneo di qualificazione alle Paralimpiadi 2024 in corso di svolgimento ad Antibes, in Francia. Dopo Marocco e Colombia, anche la Germania è costretta a piegarsi di fronte agli azzurri di coach Carlo Di Giusto. Il punteggio finale è di 72-63, e questa è almeno una partita decisamente competitiva. Clamorosa performance per Giulio Maria Papi: 34 punti.

Tutto merito anche della forza dei tedeschi, già in grado, nell’estate 2023, di eliminare la Nazionale italiana dagli Europei. E, peraltro, per larghi tratti il destino sembra di nuovo proprio quello, a giudicare dal fatto che, se per l’Italia segna quasi solo Papi (suoi 15 dei primi 21 punti), per la Germania entrano in scena quasi tutti, a rotazione. Prima Dreimuller, poi Budde, poi Guntner non concedono spazio già nel primo quarto. Poi, nel secondo, l’attacco azzurro si blocca e il risultato è che Dreimuller può fare ciò che vuole. A metà gara il punteggio è 23-37.

E, a inizio terzo periodo, le cose sembrano andare ancora peggio: 24-43. Ma da qui comincia un’altra partita. Carossino, semplicemente, si trasforma e inizia a mandare nel canestro qualsiasi cosa gli passi per le mani, di qualunque dimensione. A 10′ dal termine è 45-55, ma l’Italia ha tempo, forza ed energie per una seconda ondata di recupero. Ed è anche, questa, figlia di un attacco ad altissimi livelli, che, trascinato da Carossino e Papi con parecchie ottime iniziative di Bedzeti, ribalta completamente la situazione. 27 sono i punti dell’ultimo quarto, e il 72-63 finale è il premio assoluto.

Domani l’Italia sfiderà il Canada alle 16:30 per centrare il pass paralimpico, e sarebbe l’ottava partecipazione della nostra Nazionale alla rassegna (mai a medaglia). Così Carlo Di Giusto alla FIPIC: “Abbiamo dimostrato grandissimo carattere, era fondamentale vincere oggi ma ancora non abbiamo fatto nulla. La partita di domani vale un quadriennio di lavoro“.

ITALIA-GERMANIA 72-63

ITALIA: Papi 34, Carossino 20, Bedzeti 12, Santorelli 4, Tanghe 2, Raourahi, Boganelli, Ghione ne, Benvenuti ne, Spanu ne, Raimondi ne. All. Di Giusto

GERMANIA: Bohme 15, Dreimuller 13, Guntner 12, Budde 11, Halouski 10, Albrecht 2, Glossner, Hell, Haller, Sadler ne, Reier ne, Lammering ne. All. Engel