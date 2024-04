Basket femminile: Villeneuve d’Ascq e Fenerbahce in finale di Eurolega

Saranno Villeneuve d’Ascq e Fenerbahce a giocare la finale di Eurolega femminile 2023-2024. Dopo vent’anni una squadra francese torna a giocarsi la massima competizione continentale, e lo farà contro un’autentica corazzata, pur messa in difficoltà dalle padrone di casa di Mersin.

Nella prima semifinale quello che fa Villeneuve d’Ascq contro l’USK Praga è un autentico miracolo: fermare la serata spettacolo da 24 punti di Valeriane Ayayi per dar lustro a una Kamiah Smalls stupefacente. Per lei 18 punti, 6 rimbalzi e 7 assist con 27 di valutazioe, e nel quadro è compreso il recupero delle transalpine, finite sotto 37-43 dopo due quarti.

Il finale non è neppure punto a punto perché ci pensa Heriaud, tra punti e ottima circolazione di palla, a dare ordine alle francesi e a complicare di parecchio i problemi delle ceche, già presenti in virtù della cattiva giornata al tiro di Conde. Che, comunque, con Ayayi e Vyoralova tiene Praga sul -1 a 1’33” dalla fine, poi Burke, Salaun e Smalls archiviano la pratica: 84-78.

Serve una Kayla McBride extralusso, da 25 punti, per permettere al Fenerbahce di raggiungere la finale battendo le padrone di casa del Cukurova Mersin. Mai, comunque, c’è un reale strappo da una parte e dall’altra. Questo se non altro anche perché, dopo il 27-20 del primo quarto, il club di Istanbul non riesce a dare lo strappo decisivo, subendo spesso in particolare Mavunga e Copper (che terminano con 20 e 19 punti). Fino a metà ultimo quarto Mersin è, anzi, addirittura lì, in parità dopo un parziale di 8-0 cui partecipano anche Epoupa e Hollingsworth. Dal 76-76, però, Milic, McBride, Meesseman e Collier chiudono il discorso.