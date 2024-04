Basket femminile: Reyer Venezia vittoriosa nel recupero su San Martino di Lupari in Serie A1

Serata di recupero del 20° turno di Serie A1 per Umana Reyer Venezia e Alama San Martino di Lupari. Di fronte ai poco meno di 1000 spettatori del Taliercio a vincere è la squadra di Andrea Mazzon per 77-55, con Jessica Shepard dominante in formato 21 punti e 15 rimbalzi e Matilde Villa che di punti ne fa 15. Per San Martino Anastasia Conte top scorer a quota 11.

Primo quarto ad alta dose di lotta, con Venezia sospinta dal trio Villa-Shepard-Kuier e l’Alama che cerca ogni volta di rispondere ora col blocco italiano ora con Turcinovic. L’assolo di fine frazione è quasi tutto di Shepard, ma San Martino riesce a tenere duro in un secondo periodo caratterizzato da scarsa propensione alla realizzazione. Si va all’intervallo sul 36-30.

Quando si riparte a mettere un punto importante sull’andamento del match è la coppia Villa-Kuier, che spedisce Venezia fino al 48-34 nel giro di 5 minuti e crea praticamente il solco che non viene più recuperato dall’Alama. Una serie di triple di Shepard, Fassina e Keld a inizio quarto finale crea ancor più divario e, nei fatti, determina i rapporti di forza tra le due formazioni.

UMANA REYER VENEZIA-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 77-55

VENEZIA – Logoh, Gorini, Villa* 15, Nicolodi 2, Pan, Meldere ne, Makurat 3, Held* 5, Cubaj 4, Fassina* 14, Shepard* 21, Kuier* 13. All. Mazzon

SAN MARTINO DI LUPARI – D’Alie* 7, Guarise 2, Conte* 5, Turcinovic* 6, Soule* 10, Russo 13, Arado* 6, Diakhoumpa ne, Vente 8, Kostowicz 0. All. Piazza