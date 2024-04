Basket femminile: parte la volata playoff in Serie A1

Si disputa questo weekend la penultima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e se tante sentenze sono già scritte, altre sono ancora da mettere nero su bianco e le squadre lotteranno per chiudere nella migliore posizione possibile.

La Reyer Venezia guida la classifica con 40 punti, ma riposerà, e sarà interessata dai match che coinvolgono le dirette inseguitrici. In particolare occhi puntati su Schio-Battipaglia, con le venete che hanno una partita da recuperare e con 36 punti hanno ancora nel mirino la prima posizione. Vetta cui virtualmente può ambire anche la Virtus Bologna, anch’essa a 36 punti ma con due soli match da giocare, che però sarà impegnata sul difficile campo della Geas Sesto San Giovanni, con le milanesi che vogliono difendere il quarto posto dall’attacco di Campobasso, con entrambe le formazioni a quota 32 punti.

Proprio Campobasso è tra le squadre che potrebbero essere arbitri della corsa playoff. Con Ragusa sesta a 25 punti e tranquilla, infatti, sono tre le formazioni appaiate a quota 18 punti e che si giocano gli ultimi due posti validi per i playoff. Cioè San Martino di Lupari, Sassari e Roma. Campobasso ospiterà San Martino di Lupari, con le venete obbligate a vincere per restare pienamente in corsa.

Vittoria obbligata anche per Sassari, che ha un turno sulla carta non impossibile, giocando in casa contro Faenza, con le ospiti che hanno la mente già rivolta ai playout salvezza. Match casalingo anche per l’Oxygen Roma, che ha una partita da recuperare e, dunque, un minimo vantaggio sulle due avversarie per i playoff, che ospiterà il Brixia Brescia, con le lombarde che, con 14 punti, matematicamente non sono ancora fuori dalla corsa per la top 8, ma servirebbe un miracolo. Chiude la giornata Ragusa-Sanga Milano, con le due formazioni ormai certe di essere ai playoff, la prima, e ai playout, le lombarde.