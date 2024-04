Basket femminile, le migliori italiane della ventiquattresima giornata di A1. Cupido lancia l’Oxygen Roma verso i playoff

Si è disputato nel weekend il ventiquattresimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket. Un turno che ha visto tutte le migliori vincere, non sempre senza faticare però, con la corsa per gli ultimi posti per i playoff ancora vivissima, mentre i playout sono praticamente decisi. E sui parquet d’Italia sono state tante le azzurre a mettersi in mostra.

La Geas Sesto San Giovanni ha faticato tantissimo, ma alla fine si è aggiudicata il derby contro il Sanga Milano per 71-72, con i 22 punti di Simona Toffali che non bastano alle padrone di casa, mentre in casa Geas spiccano i 7 assist di Dotto e Panzeri. Vittoria esterna anche per la Reyer Venezia contro Ragusa per 57-70, con 9 punti e 8 assist per Martina Fassina, mentre per le siciliane non bastano i 12 punti di Ilaria Milazzo.

Entra in zona playoff l’Oxygen Roma, anch’essa vincente in trasferta con l’81-84 ottenuto a Faenza. Emiliane cui non bastano i 22 punti di Marzia Tagliamento, mentre per la Roma spiccano i 21 punti della ex Rosa Cupido. Altro successo esterno del weekend a Brescia, dove la Brixia cede 67-72 contro Campobasso, con 13 punti e 7 assist per Stefania Trimboli, mentre tra le lombarde non bastano i 14 punti di Tassinari e i 12 di Zanardi.

L’unica vittoria interna del fine settimana è a Bologna, dove la Virtus si impone su Sassari per 81-63. Decisivo il terzo quarto, ma decisivi anche i 20 punti messi a segno dalla solita Cecilia Zandalasini. Infine, nell’ultimo match di giornata, non c’è partita a San Martino di Lupari, dove Schio domina e si impone 43-85. Tante, ovviamente, le ottime prestazioni tra le ospiti, tra cui anche i 9 punti e 6 assist di Verona e gli 11 punti di Sottana.