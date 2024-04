Basket femminile, la Reyer Venezia sfida Ragusa in trasferta in Serie A1. La Virtus Bologna ospita Sassari, derby veneto per Schio contro San Martino di Lupari

La Serie A1 di basket femminile torna subito in campo nel weekend alle porte per la ventiquattresima giornata della regular season 2023-2024 che sta per volgere al termine. Andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono sui parquet del Bel Paese, con tre partite equamente divise tra sabato 6 aprile e domenica 7 aprile.

Il primo anticipo del sabato alle ore 18:00 vedrà di fronte la Sanga Milano e la Geas Sesto San Giovanni in un derby tutto lombardo: le neo-promosse cercano il terzo sigillo stagionale, mentre l’Allianz vuole confermare la quarta piazza condivisa con Campobasso a quota 30 punti. Due sono invece le partite previste alle 20:30: la capolista Umana Reyer Venezia prova a consolidare la vetta della classifica facendo visita alla Passalacqua Ragusa, mentre a Faenza l’E-Work attende un’Oxygen Roma reduce dal successo interno contro San Martino di Lupari.

Spostandoci invece a domenica 7 aprile ecco alle ore 18:00 il match tra la RMB Brixia e La Molisana Campobasso: le bresciane vogliono ben figurare di fronte al pubblico amico, mentre le molisane non vogliono perdere contatto con le posizioni importanti della graduatoria. Al medesimo orario alla Segafredo Arena di Bologna la Virtus ospita la Dinamo Sassari: le bianconere proveranno a piazzarsi momentaneamente al secondo posto in solitaria dietro solo alla Reyer Venezia, mentre le sarde non vogliono mollare l’ottava ed ultima piazza utile per la post-season. Completa il programma la sfida tutta veneta tra l’Alama San Martino di Lupari e la Famila Wuber Schio alle ore 20:00, con le campionesse d’Italia che cercano di rimanere in scia alla Virtus Bologna – osserva un turno di riposo, invece, Battipaglia.