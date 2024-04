Basket: big match Brescia-Venezia nella 27a giornata di Serie A

27a giornata di Serie A in arrivo nel fine settimana. E, a quattro turni dal termine della stagione regolare, qui è davvero possibile che ci sia uno spartiacque assoluto sia in vetta che in coda. Da una parte Brescia-Venezia è il big match dalle mille conseguenze, dall’altra ci sono Pesaro e Brindisi obbligate alla vittoria.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM DERTHONA TORTONA (Sabato 13 aprile, ore 20:00)

Pur con qualche problema d’infortuni di troppo (Ellis lungodegente, Udom e Grazulis), Trento si trova ad affrontare in casa un vero e proprio scontro playoff: sia la Dolomiti Energia che Tortona sono a quota 26 in classifica. La Bertram può dire di arrivare in fiducia, se non altro per aver creato qualche grattacapo all’attuale leader Brescia. L’andata finì 83-80 a favore dei piemontesi dopo un tempo supplementare.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-ESTRA PISTOIA (Sabato 13 aprile, ore 20:30)

Settimana di novità per la Vuelle: sarà per la prima volta disponibile il centro Loudon Love, ex G League classe ’98 che conta di essere l’uomo che serve per dare sostegno alle speranze di salvezza marchigiane. Contemporaneamente era stato rilasciato Scott Bamforth, tornato negli USA per gravi motivi familiari. Di fatto quella contro Pistoia è quasi l’ultima spiaggia per cercare la salvezza, ma i toscani sono in sequenza notevolmente positiva nelle ultime cinque partite (quattro vittorie).

NUTRIBULLET TREVISO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO (Domenica 14 aprile, ore 17:00)

Dopo l’uscita di scena in Eurolega, l’Olimpia si tuffa definitivamente sul campionato per non mandare completamente all’aria l’annata. La sfida a Treviso presenta le qualità dell’arma a doppio taglio, in parte perché l’EA7 ha bisogno di punti per sperare di contrastare il primato bresciano in classifica, dall’altra perché a sua volta la Nutribullet necessita di evitare ogni rischio in chiave salvezza (ha quattro punti sulla coppia Pesaro-Brindisi). Oltretutto, c’è la necessità di riscattare la pesante sconfitta subita proprio in Puglia da parte dei padroni di casa.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-HAPPY CASA BRINDISI (Domenica 14 aprile, ore 18:00)

I motivi del match sono molto semplici: lotta per tenersi il quinto posto da parte dell’Unahotels, necessità assoluta di un’impresa difficile per l’Happy Casa. Da entrambe le parti si capisce quanto sia forte la necessità di portare a casa il match, e i ritornelli lanciati tanto da Langston Galloway da una parte quanto da Frank Bartley dall’altra non lasciano spazio a dubbi: “Bisogna vincere”. E il momento, paradossalmente, è leggermente più positivo per la squadra pugliese. C’è anche un po’ di passato davanti ai propri occhi per Dragan Sakota, che allenò Reggio Emilia nella scorsa stagione salvandola.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-VANOLI CREMONA (Domenica 14 aprile, ore 18:15)

Con il play-in di Eurolega alle porte, resta da capire il livello di energie che vorrà spendere la Virtus contro una squadra, Cremona, che qualche speranza playoff l’ha ancora e la vuole coltivare. Da aggiungere il fatto che, però, gli uomini di Luca Banchi non potrebbero teoricamente permettersi neanche il rilassamento, perché c’è in ballo la lotta per la vetta della classifica. Già in Eurolega sarà recuperato Isaia Cordinier, ma la domenica rimarrà da scoprire il tipo di turnover effettuato.

GERMANI BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 14 aprile, ore 19:00)

Senza se e senza ma, il big match di giornata. Brescia cerca, se non di blindare il primo posto, quantomeno di dargli i crismi di una maggiore sicurezza, mentre una vittoria della Reyer significherebbe, molto semplicemente, tutto completamente riaperto. Il mantra è quello del rendere la gara d’andata soltanto un episodio del passato (finì 86-71 a favore degli orogranata). La sfida è anche quella stellare tra due potenziali MVP della stagione. Rayjon Tucker per gli ospiti, Miro Bilan per i padroni di casa.

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 14 aprile, ore 19:30)

Periodo molto negativo per la GeVi quando al PalaBarbuto arriva una Sassari che sta riguadagnando in salute e prospettive playoff. I due 24 punti della classifica, in questo caso, testimoniano realtà ben differenti, con i campani a secco dallo scorso 3 marzo (ma con un paio di notevoli occasioni). La prima di campionato fu quella che fece capire il potenziale della squadra partenopea; oggi rispetto ad allora è cambiato quasi tutto, compreso l’allenatore di una Dinamo ragionevolmente agguerrita.

GIVOVA SCAFATI-OPENJOBMETIS VARESE (Domenica 14 aprile, ore 20:00)

Ultimo treno per i playoff: a questo somiglia la giornata odierna di Scafati, che deve respingere una Varese ragionevolmente interessata a togliersi definitivamente dalla zona salvezza, anche con l’aiuto di un Nico Mannion che ha rivestito un ruolo da MVP da quando è arrivato a Masnago. Settimana turbolenta per il club campano, e probabilmente anche quella decisiva per Matteo Boniciolli (già estremamente vicino al passo indietro in settimana).