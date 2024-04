Baseball, Serie A 2024: emozioni nella prima giornata. Nettuno, che fatica in gara-2!

Si va a completare la prima parte della giornata d’apertura in Serie A di baseball. Subito un weekend di grande impegno per le 30 squadre al via, suddivise in cinque gironi da sei per questa fase d’apertura.

Nel Girone B partita bloccatissima tra Collecchio e Poviglio, decisa solo da un singolo-punto di Sorrentino nel terzo inning. Più lottata e spettacolare gara-2, che termina 4-3 con Delmonte che la chiude all’ultima ripresa su lancio pazzo. Da segnalare il forte divertimento tra Modena e Verona: 14-9 per gli emiliani nel primo e pirotecnico match, nel secondo invece 3-1 a favore dei veneti.

Nel Girone C, il Farma Crocetta non riesce a evitare un pesante passivo di 8-1 contro Rimini in gara-1, ma nella successiva gara-2 trova un mirabile 4-0 con Gerali, Poma, Sambucci e Adorni protagonisti.

Nel Girone D Godo non lascia scampo agli Athletics: 8-3 e 6-1 nelle due partite odierne. Per quanto riguarda invece Nettuno 1945-Padule, allo Steno Borghese gara-1 finisce 9-3 per i padroni di casa, ma in gara-2 gli ospiti sognano e fanno sognare molto a lungo, trovandosi sul 3-1 fino al sesto inning, e poi anche sul 5-2 nell’ottavo. Dove, però, arriva la rimonta dei laziali che fanno entrare i quattro punti del 6-5 vincente.

Nel Girone E per Codogno arriva un pirotecnico 11-8 contro Reggio Emilia al Caselli, ma in terra reggiana la Palfinger non vuole rimanere a guardare e si riesce a rifare subito dopo con un potente 7-1. Solo una gara giocata invece tra Oltretorrente e Catalana, con il 14-8 a favore dei primi.