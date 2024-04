ATP Montecarlo, il tabellone di qualificazione. Presenti Cobolli e Nardi, derby Fognini-Sonego!

Sono quattro gli azzurri presenti nel tabellone principale dell’ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. A Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, però potrebbero aggiungersi altri tennisti italiani, visto che sono in quattro anche quelli che giocheranno le qualificazioni, il cui tabellone è stato sorteggiato sempre oggi.

Al primo turno spicca il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, entrambi reduci da una sconfitta nei quarti di finale del torneo ATP di Marrakech. Sonego è stato battuto proprio in una sfida tutta italiana da Matteo Berrettini, mentre Fognini si è arreso al russo Kotov. Chi vince il derby se la vedrà o con Dominic Thiem o con il francese Arthur Cazaux.

Sempre da Marrakech arriva anche Flavio Cobolli. Il tennista romano, indicato come ottava testa di serie in questo tabellone delle qualificazioni, affronterà all’esordio l’indiano Sumit Nagal e poi si giocherà l’accesso al main draw con il vincente della sfida argentina tra Diaz Acosta e Schwartzman.

Presente in tabellone anche Luca Nardi. Sarà un primo turno insidioso per il vincitore del Challenger di Napoli, che dovrà vedersela con il francese Lucas Pouille, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. In caso di vittoria sfida con il serbo Dusan Lajovic o il francese Alexandre Muller.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASTERS 1000 MONTECARLO 2024

Yannick Hanfmann [1] (Ger) – Hugo Gaston (Fra)

Botic van de Zandschulp (Ned) – Jaume Munar [11] (Esp)

Daniel Altmaier [2] (Ger) – Luca Van Assche (Fra)

Corentin Moutet (Fra) – Alex Michelsen [10] (Usa)

Facundo Diaz Acosta [3] (Arg) – Diego Schwartzman [WC] (Arg)

Sumit Nagal (Ind) – Flavio Cobolli [8]

Alexander Shevchenko [4] (Kaz) – Federico Coria (Arg)

Hugo Nys [WC] (Mon) – Arthur Rinderknech [14] (Fra)

Dusan Lajovic [5] (Srb) – Alexandre Muller (Fra)

Lucas Pouille [WC] – Luca Nardi [13]

Christopher O’Connell [6] (Aus) – Maximilian Marterer (Ger)

Lucas Catarina [WC] (Mon) – Aleksandar Vukic [9] (Aus)

Lorenzo Sonego [7] – Fabio Fognini (Ita)

Dominic Thiem (Aut) – Arthur Cazaux [12] (Fra)