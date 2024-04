ATP Montecarlo 2024 oggi in tv: ordine di gioco 9 aprile, programma, streaming, italiani in campo

Prosegue il Masters 1000 di Montecarlo che comincia ad entrare nella parte saliente, con l’avvio dei secondi turni e il completamento dei primi turni. Una terza giornata che sarà intensa con alcuni match interessanti ed equilibrati.

Saranno due gli italiani impegnati nel tabellone principale dopo le eliminazioni di ieri di Luca Nardi, Matteo Arnaldi e del doppio Sinner/Sonego: scenderà in campo sul Campo Ranieri III come secondo match Matteo Berrettini che affronterà Miomir Kecmanovic. Il romano è reduce dal trionfo a Marrakech e ha fatto il pieno di fiducia: a Montecarlo lo scorso anno si infortunò durante il match contro Cerundolo e riuscì a tornare solo sull’erba, quest’anno potrebbe esorcizzare il suo destino. Come ultimo match sul Campo dei Principi ci sarà una sfida tutta giovanile tra Lorenzo Musetti e Arthur Fils, mentre sul Campo 9 come secondo match esordiranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.

La terza giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 inizierà alle ore 11.00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match tra Berrettini e Kecmanovic e tra Musetti e Fils per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2024 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Martedì 9 aprile

CAMPO RANIERI III

Ore 11:00 Alex de Minaur (AUS) [11] vs Stan Wawrinka (SUI) [WC]

Non prima delle ore 12.30 Miomir Kecmanovic (SRB) vs Matteo Berrettini (ITA) [WC]

Novak Djokovic (SRB) [1] vs Roman Safiullin

Alexander Zverev (GER) [5] vs Sebastian Ofner (AUT)

CAMPO DEI PRINCIPI

Ore 11:00 Sebastian Korda (USA) vs Alejandro Davidovich Fokina (SPA)

Hubert Hurkacz (POL) [10] vs Jack Draper (GBR)

Gael Monfils (FRA) [WC] vs Jordan Thompson (AUS)

Arthur Fils (FRA) vs Lorenzo Musetti (ITA)

CAMPO 2

Ore 11:00 Zhizhen Zhang (CHN) vs Marcos Giron (USA)

Arneodo (MON)/Weissborn (AUT) [WC] vs Humbert (FRA)/Martin (FRA) [PR]

Nicolas Jarry (CHI) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Borna Coric (CRO) vs Jan-Lennard Struff (GER)

CAMPO 9

Ore 11:00 Roberto Bautista Agut (SPA) [Q] vs Facundo Diaz Acosta (ARG) [LL]

Rinderknech (FRA)/Vacherot (MON) [WC] vs Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA)

Fritz (USA)/Rune (DEN) vs Koolhof (NED)/Mektic (CRO) [7]

CAMPO 11

Ore 11:00 Gonzalez (MEX)/Skupski (GBR) [5] vs Mahut (FRA)/Roger-Vasselin (FRA)

Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6] vs Bublik (KAZ)/Mannarino (FRA)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Berrettini-Kecmanovic e Musetti-Fils)