ATP Montecarlo 2024, Lorenzo Musetti: “Mai giocato contro Fritz sul rosso. Qui ho sempre fatto bene”

Ai microfoni di Sky, Lorenzo Musetti racconta, sostanzialmente, la vigilia del match che andrà in scena tra poche ore contro Taylor Fritz. Precedenti negativi contro l’americano per il toscano, ma questa è un’occasione diversa. Anche se il rosso di Montecarlo al californiano piace: un quarto e una semifinale nelle ultime due partecipazioni nel Masters 1000 del Principato.

Queste le parole di Musetti: “Credo che Montecarlo sia uno dei tornei più eleganti e affascinanti nel circuito, specialmente parlando di terra rossa. E’ un posto dove ho sempre giocato molto bene a tennis, dove l’anno scorso ho realizzato la mia vittoria più bella contro Djokovic, sul Centrale. E’ un posto molto vicino all’Italia, ho molti tifosi dalla mia parte“.

In merito all’avversario: “Contro Fritz ho giocato molte volte, ma sempre su superfici rapide e mai sulla terra. Sono sicuro che non è la sua superficie prediletta, cercherò di prendere dai match precedenti, da quello che avevo notato e da come mi ero sentito in campo. Cercherò di adattarlo per questa superficie”.

Naturalmente non manca lo spazio anche per quel che riguarda il contesto familiare rinnovato: “E’ bello stare in casa con Veronica e Ludovico, questo weekend ci sono anche i miei genitori, quindi è veramente speciale. quello che manca a noi tennisti nella vita quotidiana è il senso di famiglia, di viverla quotidianamente. In questo torneo è possibile, specialmente per me abitando qua è molto facile. E’ una cosa abbastanza strana, però piacevole, fare colazione e cenare insieme tutte le sere. E’ magnifico, spero possa durare il più a lungo possibile“.