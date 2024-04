ATP Montecarlo, Jannik Sinner tra allenamenti intensi sulla terra e la passione del tifo

Sono giorni di allenamenti e non solo per Jannik Sinner a Montecarlo. Il n.2 del ranking si sta preparando al meglio delle sue possibilità per farsi trovare pronto all’impatto con la terra rossa. Non semplice passare in pochi giorni dal cemento americano al “lento” monegasco e per lui, cresciuto sui campi veloci, i tempi di adattamento sono di base più lunghi.

Per questo arrivano testimonianze di un Sinner che sta spingendo non poco sull’acceleratore per sentirsi al meglio sul red carpet. Simone Vagnozzi, assente nella trasferta negli States, è tornato in plancia di comando, dando il cambio a Darren Cahill. Tanto lavoro sugli spostamenti laterali e sul gioco in topspin da fondo, per esaltare le qualità di Sinner nel giocare rovescio e dritto “carico”.

Il tabellone non è dei più semplici, specie si tiene conto di quali saranno i rivali da affrontare nel secondo turno, essendo lui testa di serie n.2. Uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e Sebastian Korda sarà il prossimo avversario e in entrambi i casi non si potrà parlare di una “passeggiata di salute”, specialmente se si pensa all’iberico, finalista nel Principato due anni fa.

E quindi ogni momento è utile per accrescere il feeling con la terra. Tuttavia, Jannik deve fare i conti anche con la sua crescente notorietà, dettata dai suoi strabilianti risultati. Il 22enne pusterese è stato preso letteralmente d’assalto dai tifosi in queste giornate a Monaco e, nello stesso tempo, si è trovato a gestire anche il fuoriprogramma delle Iene a proprio modo. A questo punto, non resta che far parlare il campo.