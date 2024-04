ATP Montecarlo, Luca Nardi vince in rimonta contro Alexandre Muller e approda nel tabellone principale!

Missione compiuta per Luca Nardi. Il n.75 del mondo si è imposto in rimonta contro il francese Alexandre Muller (n.86 ATP) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 nell’ultimo turno delle qualificazioni del Masters1000 di Montecarlo. Un match a corrente alternata del pesarese, capace comunque di piegare in rimonta il transalpino in 2 ore e 44 minuti di partita. Un riscontro che gli ha permesso di staccare il biglietto per il tabellone principale.

Nel primo set Nardi parte bene, conquistando il break con autorevolezza. Il servizio non funziona come dovrebbe e il classe 2003 del Bel Paese è costretto a fronteggiare cinque palle del contro-break. La situazione si ripete nel quarto gioco e stavolta Muller impatta. Nardi prova a comandare nuovamente, ma non è concreto, mancando l’opportunità nel quinto gioco. Il transalpino cambia passo e sfrutta anche una fase di calo nel tennis dell’italiano. È un po’ così che si giustifica il 6-3 della prima frazione, con Luca che non capitalizza ben quattro possibilità del contro-break.

Nel secondo set è ancora una volta Nardi, con alcuni colpi di pregevole fattura, a potarsi avanti nello score nel sesto game (4-2), ma la battuta non è amica dell’allievo di Giorgio Galimberti. Nella fase concitata del parziale, comunque, alcuni colpi profondo mandano in confusione Muller e il 6-4 sorride al 20enne nostrano.

Nel terzo set il n.75 del ranking strappa il servizio in apertura all’avversario, avendo anche una chance del 4-1 pesante. Un’occasione non concretizzata e, ironia della sorte, il contro-break si presenta puntuale. Alti e bassi costanti nel gioco di Nardi che però trovano un equilibrio nel momento giusto, ovvero nel decimo game, quando l’unica opportunità è quella giusta per far calare il sipario sul 6-4.