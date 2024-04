LIVE Musetti-Fritz, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: esordio complicato contro l’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Masters 1000 di Monte Carlo tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Torna lo spettacolo e il fascino del tradizionale e intoccabile torneo del Principato di Monaco!

Esordio complicato per il carrarino, che difende la pesantissima cambiale del 2023, i quarti di finale. In quell’occasione si arrese nettamente a un ingiocabile (come sempre nei derby) Jannik Sinner, che poi si arrese nel penultimo atto a Holger Rune. Musetti deve assolutamente vincere questa partita per tamponare i 180 punti che difende. In caso di sconfitta, rischierebbe di uscire dai primi 30 giocatori del mondo, fatto che sarebbe pericoloso in ottica essere testa di serie a Madrid, Roma e Roland Garros.

Di fronte, la testa di serie numero 13 del torneo monegasco nonché numero 13 del mondo, l’USA Taylor Fritz. Sicuramente sulla terra battuta il favorito è l’azzurro, che avrebbe nuovamente un 3° turno contro Novak Djokovic, che nella passata edizione rappresentò il match del torneo. In quell’occasione, Lorenzo si lanciò definitivamente nell’orbita del tennis mondiale, entrando nei primi 20 giocatori del mondo e battendo il numero 1 della classifica mondiale e primatista di vittorie Slam. Il tabellone avrebbe fatalmente riproposto sulla strada del toscano il n. 1 del mondo, ancora al 3° turno, ma ce ne occuperemo cammin facendo senza affrettare i tempi.

Ci sono due precedenti, irrilevanti poiché giocati su cemento velocissimo indoor (Malaga 2022) e sull’erba di Wimbledon nello stesso anno. Entrambi sono stati vinti dall’americano, che è il favorito per le quote ma, chiaramente, di un’inerzia. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del FONDAMENTALE match di 1° turno del Masters 1000 di Monte Carlo tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Vi aspettiamo!

Musetti-Fritz sarà il 4° match sul campo Rainier III. Prima dell’azzurro giocheranno dalle ore 11:00 Luca Nardi contro Muller, match valido per il 2° e ultimo turno di qualificazioni, dopodiché Struff-Baez e Bublik-Coric prima dell’azzurro!