ATP Montecarlo 2024: Carlos Alcaraz, solo precauzioni in allenamento prima del debutto

Si ridimensiona l’allarme per Carlos Alcaraz a Montecarlo, con il murciano, numero 3 del mondo, che non scenderà in campo in ogni caso prima di mercoledì. La sostanza delle cose è: sì, il problema dell’avambraccio esiste, ma non è di quella gravità paventata nelle ore domenicali.

Così racconta la situazione il direttore di Puntodebreak, il punto di riferimento tennistico per la Spagna, José Moron: “Vi racconto lo stato di Carlos Alcaraz e del suo avambraccio. Ho letto stamattina alcuni media parlare di gravità, o addirittura che potesse ritirarsi dal torneo. Quello che so è che è tutto precauzionale. Certo, ha fastidio, ma per questo non vanno a forzare in allenamento. Debutterà mercoledì e ci sarà senza problemi“.

Conclusione abbastanza ironica, quella di Moron: “Tranquillità, e come vi dico sempre, non credete a tutto quello che si dice in giro“. Una specie di classico, in attesa della sfida al canadese Felix Auger-Aliassime.

Un avversario, peraltro, che segna un piccolo pezzo di storia personale per Alcaraz, che giocò contro di lui il primo quarto Slam in carriera, agli US Open 2021. Lo perse per ritiro, ma da quell’edizione di New York partì la corsa che, un anno dopo, l’avrebbe portato al numero 1.