Perché l’Italia non giocherà il primo turno di Billie Jean King Cup 2024: quando vedremo in campo le azzurre

In questo fine settimana si terranno i match validi per il turno preliminare di Billie Jean King Cup 2024. La competizione a squadre femminile l’anno scorso ha visto arrivare l’Italia in finale, con sconfitta contro il Canada al termine di un percorso importante, che ha ribadito come una buona squadra ad oggi ci sia.

Proprio quell’ultimo atto ha attivato la clausola per cui le due squadre che arrivano all’ultimo atto non devono disputare poi il preliminare l’anno successivo, rientrando così di diritto nel novero delle 12 che si giocano il titolo a fine stagione. Con le azzurre anche il Canada, appunto detentore, la Spagna che ospita l’evento e la Repubblica Ceca, wild card (a ragion veduta, visto il livello del Paese).

Per tutte le altre selezioni in gara (quando non fanno parte dei gruppi inferiori, che hanno già in svolgimento i loro meccanismi), questo weekend sarà necessario a capire se l’appuntamento va dato al 12-17 novembre oppure alcune settimane prima per i playoff promozione-salvezza.

Di seguito sono elencati gli otto confronti che genereranno il lotto delle partecipanti alle Billie Jean King Cup Finals, programmate di nuovo all’Estadio de la Cartuja di Siviglia, che l’anno scorso è stato “varato” con due campi coperti.

Australia-Messico

Svizzera-Polonia

Francia-Gran Bretagna

USA-Belgio

Kazakistan-Giappone

Germania-Brasile

Slovacchia-Slovenia

Romania-Ucraina