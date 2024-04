ATP Montecarlo 2024, Luca Nardi si arrende in due set ad Auger-Aliassime

Forse stanco dal cammino nelle qualificazioni, Luca Nardi cede immediatamente al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo al canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 35 del mondo si è imposto agevolmente in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Sarà dunque Auger-Aliassime ad affrontare Carlos Alcaraz nel secondo turno.

Una partita nella quale Nardi non è mai riuscito a trovare ritmo, soffrendo tantissimo nei suoi turni di servizio. L’azzurro ha ottenuto il 59% dei punti quando ha servito la prima contro l’88% del canadese. Auger-Aliassime ha offerto una delle sue migliori versioni dell’ultimo periodo, chiudendo con 21 vincenti contro i 5 dell’azzurro.

Le difficoltà per Nardi arrivano quasi subito, con il marchigiano che si trova ad affrontare una palla break in un quarto gioco condizionato dai tre doppi falli dell’azzurro. Nardi si salva, ma nel sesto game concede altre due palle break ad Auger-Aliassime e questa volta il canadese riesce a chiudere con lo schiaffo al volo, portandosi sul 4-2. I problemi al servizio per l’azzurro proseguono, con Nardi che si trova sotto 0-40 nell’ottavo game, annulla due set point, ma sul terzo deve capitolare, con il canadese che si impone per 6-2.

Anche il secondo set scivola abbastanza velocemente tra le mani del numero 35 del mondo. Auger-Aliassime si procura due palle break nel quarto gioco e purtroppo arriva l’errore di dritto dell’azzurro, che perde nuovamente il servizio. Si segue l’andamento dei turni di servizio, con Nardi che non riesce a costruirsi neanche un’occasione da break e con Auger-Aliassime che vince 6-3 e stacca il biglietto per la sfida con Carlos Alcaraz.