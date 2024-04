ATP Marrakech 2024, Fabio Fognini e Matteo Gigante sono dentro al tabellone principale!

Si concludono le qualificazioni dell’ATP 250 di Marrakech (Marocco). Arrivano buone notizie per quanto riguarda i colori italiani con le vittorie di Fabio Fognini e Matteo Gigante che approdano al tabellone principale.

Bella rimonta da parte di Fognini che ha sconfitto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 l’austriaco Lucas Miedler, giocatore ormai fuori dalla top 1000 e completamente concentrato sul doppio. Miedler era entrato dentro il tabellone cadetto come alternate e ieri aveva sconfitto il francese Matteo Martineau, mentre oggi ha trovato un buon Fabio a rimontarlo. Dopo un primo set in cui il ligure ha pagato il passaggio a vuoto nel sesto game, nel secondo e nel terzo set fondamentalmente non c’è stata partita: il taggiasco era avanti 4-0 nel secondo parziale e si è fatto rimontare un break, mentre nel terzo ha annullato una palla break nel secondo game e poi ha preso un vantaggio incolmabile.

Bel successo in lotta per quanto riguarda invece Matteo Gigante: il tennista romano ha battuto con il punteggio di 7-6(5), 0-6, 7-6(4) il tedesco Rudolf Molleker in quasi due ore e un quarto di partita. Nel primo set l’azzurro è andato avanti 4-1, salvo poi farsi rimontare il break, ma al tiebreak ha giocato molto bene dal 4-4 in poi.

Il secondo set ha visto invece il classe 2002 cedere non appena ha perso per la seconda volta il servizio sullo 0-3, mentre grande bagarre c’è stata nel terzo set, con i due giocatori che sono arrivati al tiebreak seguendo i servizi e Gigante che ha annullato due match point non consecutivi sul suo servizio sul 4-5. Nel tiebreak però l’italiano è stato aggressivo, ha imposto il suo tennis brillante ed è riuscito a spuntarla.