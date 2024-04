ATP Madrid, Medvedev ha la meglio su Korda e attende Bublik. Lehecka per Nadal, Ruud supera Norrie

In attesa di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, che giocheranno i loro match con Pavel Kotov e Karen Khachanov in serata, si sono chiuse le altre partite che riguardano il terzo turno del Masters1000 di Madrid. Che vedrà protagonista anche Rafa Nadal, dopo il successo sudato contro l’argentino Pedro Cachin.

Ad affrontare il mancino di Manacor agli ottavi di finale sarà Jiri Lehecka: la testa di serie numero 30 del seeding è riuscita ad avere la meglio su Thiago Monteiro, che ha venduto cara la pelle non riuscendo però a sfruttare nel tiebreak del secondo set una palla per portare l’incontro al terzo.

Bel risultato per Daniil Medvedev, che è sopravvissuto ad una sfida assai complicata con Sebastian Korda. Il numero 26 al mondo ha tenuto sulla corda il russo per quasi due ore e mezza, che però è riuscito a cavarsela e adesso avrà un match tra personalità molto particolare con Alexander Bublik. Il kazako ha avuto la meglio anche lui in tre set su Ben Shelton dopo due ore e dieci minuti appassionanti in cui il talento è venuto prepotentemente fuori.

L’ultima sfida degli ottavi vedrà di fronte Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud. Il canadese ha faticato poco contro Jakub Mensik, che si è ritirato all’inizio del secondo set per un problema al gomito, mentre il norvegese ha superato in due set Cameron Norrie in una partita da lui dominata per lunghi tratti.

ATP MADRID 2024, RISULTATI 29 APRILE

A. Bublik b. B. Shelton 3-6 7-6 6-4

J. Lehecka b. T. Monteiro 6-4 7-6

D. Medvedev b. S. Korda 5-7 7-6 6-3

R. Nadal b. P. Cachin 6-1 6-7 6-3

F. Auger-Aliassime b. J.Mensik 6-1 1-0 RIT.

C. Ruud b. C. Norrie 6-2 6-4