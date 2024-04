ATP Madrid, Carlos Alcaraz esce indenne contro Struff: lo spagnolo vince dopo quasi tre ore

Carlos Alcaraz se l’è vista veramente brutta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Lo spagnolo ha sprecato prima quattro match point sul 5-3, poi l’ha spuntata al tiebreak del terzo nella rivincita della finale dello scorso anno contro Jan-Lennard Struff: finisce 6-3, 6-7(5), 7-6(4) in due ore e cinquantadue minuti di gioco. Un Alcaraz sicuramente non concreto, con un tennis espresso decisamente a sprazzi nel match, ma alla fine è nei quarti laddove affronterà Andrey Rublev.

Il match come prevedibile è subito spettacolare e ricco di bei colpi: l’aggressività costante di Struff contrapposta all’esplosività e alla super difesa di Alcaraz. I game sono da subito lottati: lo spagnolo ha una palla break che non viene sfruttata nel secondo gioco e il tedesco ha tre chance nel game successivo e può avere rimpianti soprattutto sulla seconda, in cui aveva messo una gran risposta di rovescio che sarebbe stata vincente, ma è uscita di un soffio. Il break per Alcaraz arriva sul 3-2, approfittando delle poche prime messe da Struff. Un break che lo spagnolo conserva fino alla fine del set, vinto per 6-3.

Struff sbaglia troppo a inizio secondo set, non riesce a ottenere punti diretti con il servizio e quando si entra nello scambio fa tanta difficoltà: arriva immediatamente il break per il murciano che vola subito sul 2-0 dopo pochi minuti. Il teutonico non si arrende e con una fantastica risposta si riprende il break di ritardo. Si giunge alle fasi calde del set: Struff va sotto 0-30 nell’undicesimo game con due errori di dritto, ma risale alla grande con coraggio, scendendo a rete e servendo bene. Al tiebreak Alcaraz perde cinque punti di fila da 3-1 a 3-6, sbagliando troppo e cercando troppe finezze, il tedesco sul 6-5 chiude con un ace al centro pizzicando la riga e porta tutto al terzo.

Nel terzo è ancora Alcaraz a trovare il break per primo nel quarto gioco: Struff prima annulla la palla break con un gran servizio, ma poi sbaglia con il dritto e si consegna con un serve and volley decisamente avventato. Lo spagnolo va avanti 4-1 0-30, ma non concretizza le occasioni e si ritrova a dover annullare una palla break sul 4-2, ma si salva con la prima di servizio. Nel nono game Alcaraz va 40-0, non chiude e non sfrutta neppure il quarto match point, sbagliando due dritti incredibili, commettendo un doppio fallo e regalando di fatto un insperato contro-break a Struff. Il murciano si complica ancora la vita, sul 5-5 deve annullare una palla break, ma ancora con il servizio si salva. Si arriva al tiebreak e Alcaraz va subito avanti 3-0 con due mini-break: un bel passante in corsa e una risposta profonda. Ma il match non finisce qua: l’iberico perde quattro punti di fila sbagliando un dritto a campo aperto e un passante da metà campo. Poi Struff sente un po’ il momento, sbaglia due serve and volley e si consegna nelle mani di Alcaraz.