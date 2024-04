ATP Madrid 2024: quando il sorteggio e i possibili avversari di Sinner turno per turno

Le rinunce, giunte quasi all’ultimo minuto, di Matteo Berrettini, per quanto concerne gli italiani, ed il serbo Novak Djokovic, per quel che riguarda la distribuzione delle teste di serie, hanno portato ad alcune novità in vista del sorteggio del tabellone principale, che si terrà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 22 aprile.

La prima conseguenza immediata è che l’azzurro Jannik Sinner, essendo numero 2 del ranking ATP nell’aggiornamento rilasciato questa notte, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà incontrare uno tra Daniil Medvedev (3) ed Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (2) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ed Hubert Hurkacz.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Ugo Humbert, Ben Shelton, Tommy Paul e Karen Khachanov, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, tra i quali Lorenzo Musetti, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali gli italiani Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Tallon, Griekspoor, Sebastian Korda, Tomas Martin Etcheverry, Alejandro Davidovich Fokina, Lorenzo Musetti, Cameron Norrie, Jiri Lehecka, Arthur Fils e Jordan Thompson.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Ugo Humbert, Ben Shelton, Tommy Paul e Karen Khachanov.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ed Hubert Hurkacz.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Daniil Medvedev ed Alexander Zverev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP MADRID 2024

Oggi, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 11.00.