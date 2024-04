A che ora il sorteggio dell’ATP di Madrid: Sinner testa di serie n.1, gli italiani presenti

Nella giornata di lunedì 22 aprile, alle ore 11.00, si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del Mutua Madrid Open 2024, quarto Masters 1000 della stagione ed il secondo sulla terra battuta. Grande attesa in vista del torneo madrileno, in cui l’azzurro Jannik Sinner avrà l’onore di essere prima testa di serie del seeding in seguito al forfait del numero 1 al mondo Novak Djokovic.

L’altoatesino, reduce dalla semifinale di Montecarlo (persa in maniera controversa al terzo set con Stefanos Tsitsipas), proverà a giocare il maggior numero possibile di partite per avvicinarsi a Nole in ottica prima posizione della classifica ATP e per aumentare la sua confidenza sul rosso in vista di due appuntamenti cruciali come Roma e Roland Garros.

Oltre a Sinner l’Italia verrà rappresentata nel sorteggio del main draw anche da Lorenzo Musetti (inserito nel novero delle 32 teste di serie), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Non ci sarà purtroppo Matteo Berrettini, che si è cancellato dal torneo spagnolo a causa di “uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre“.