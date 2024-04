Tabellone WTA Madrid 2024: Paolini con vista Garcia e Krejcikova, sorteggio complesso per varie italiane

Sorteggiato quest’oggi il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid, il quinto della stagione. Si va a giocare nella capitale spagnola e, segnatamente, là dove la bielorussa Aryna Sabalenka difende il proprio titolo. Molto ricco il parco di match interessanti da guardare.

C’è innanzitutto da mettere a fuoco il numero di impegni delle italiane, quattro in questo caso. Martina Trevisan sfiderà Sloane Stephens: contro l’americana ex campionessa degli US Open, sorprendentemente, non ci sono precedenti (anche se è vero che la traiettoria agonistica delle due, che distano pochi mesi per nascita, sono profondamente diverse). La direzione possibile è quella della belga Elise Mertens.

Tutte le altre azzurre sono in basso. In particolare, qualora Elisabetta Cocciaretto dovesse battere la polacca Magda Linette (l’unico precedente è anche quello che ha portato alla marchigiana la vittoria del WTA 125 di Tampico), lo scoglio successivo si chiamerebbe Sabalenka. Per quel che concerne Lucia Bronzetti, c’è da attendere prima una qualificata e poi la kazaka Elena Rybakina, nel caso.

Quanto a Jasmine Paolini, per la quale c’è un teorico terzo turno con la francese Caroline Garcia e un ottavo con la ceca Marketa Vondrousova, l’esordio sarà con una tra la cinese Lin Zhu e l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. La toscana è ancora alla ricerca della prima vittoria a Madrid.

TABELLONE WTA 1000 MADRID 2024

Swiatek (POL) [1]-Bye

Xiyu Wang (CHN)-Bogdan (ROU)

Eala (PHI) [WC]-Tsurenko (UKR)

Bye-Cirstea (ROU) [27]

Azarenka [23]-Bye

Maria (GER)-Stearns (USA)

Sorribes Tormo (ESP)-Qualificata

Bye-Svitolina (UKR) [16]

Haddad Maia (BRA) [11]-Bye

Qualificata-Wozniacki (DEN) [WC]

Bouzkova (CZE)-Siniakova (CZE)

Bye-Navarro (USA) [19]

Mertens (BEL) [28]-Bye

Stephens (USA)-Trevisan (ITA)

Vekic (CRO)-Qualificata

Bye-Sakkari (GRE) [5]

Gauff (USA) [3]-Bye

B. Fruhvirtova (CZE) [WC]-Rus (NED)

Qualificata-Anisimova (USA) [PR]

Bye-Yastremska (UKR) [31]

Keys (USA) [18]-Bye

Begu (ROU) [PR]-L. Fruhvirtova (CZE) [WC]

Osaka (JPN) [PR]-Qualificata

Bye-Samsonova [15]

Ostapenko (LAT) [9]-Bye

Qualificata-Badosa (ESP) [WC]

Raducanu (GBR) [WC]-Pliskova (CZE)

Bye-Kudermetova [17]

Fernandez (CAN) [32]-Bye

Shnaider-Potapova

Kenin (USA)-Schmiedlova (SVK)

Bye-Jabeur (TUN) [8]

Zheng (CHN) [6]-Bye

Putintseva (KAZ)-Yuan (CHN)

Y. Wang (CHN)-Dolehide (USA)

Bye-Kalinina (UKR) [30]

Pavlyuchenkova [20]-Bye

Qualificata-Qualificata

Martic (CRO)-Bucsa (ESP)

Bye-Kasatkina [10]

Alexandrova [14]-Bye

Hibino (JPN)-Krueger (USA)

Qualificata-Blinkova

Bye-Kalinskaya [24]

Kostyuk (UKR) [25]-Bye

Davis (USA) [PR]-Sherif (EGY)

Bronzetti (ITA)-Qualificata

Bye-Rybakina (KAZ) [4]

Vondrousova (CZE) [7]-Bye

Zhang (CHN) [PR]-Rogers (USA) [PR]

M. Andreeva-Townsend (USA)

Bye-Noskova (CZE) [29]

Garcia (FRA) [21]-Bye

Xinyu Wang (CHN)-Tomova (BUL)

Zhu (CHN)-Jimenez Kasintseva (AND) [WC]

Bye-Paolini (ITA) [12]

Collins (USA) [13]-Bye

Burel (FRA)-Qualificata

Frech (POL)-Qualificata

Bye-Krejcikova (CZE) [22]

Boulter (GBR) [26]-Bye

Montgomery (USA) [WC]-Avanesyan

Linette (POL)-Cocciaretto (ITA)

Bye-Sabalenka [2]