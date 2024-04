Ranking ATP (22 aprile 2024): Jannik Sinner n.2 con margine. Scende Musetti, sale Arnaldi

E siamo a quota 422. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, ma non rafforzerà la propria leadership nel prossimo Masters1000 di Madrid. Nole ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del proprio avvicinamento al Roland Garros 2024. Salvo sorprese, rivedremo il campione nativo di Belgrado a Roma.

Alle sue spalle, nel ranking ATP, troviamo Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino, che ha scelto di non disputare il torneo di Barcellona, si è preparato a Montecarlo per affrontare questo scorcio di stagione importante nel proprio percorso. Il vantaggio nei confronti di Alcaraz è aumentato, tenuto conto del forfait dell’iberico nell’ATP500 catalano, ricordando il titolo dell’anno scorso. Da capire se Carlitos risponderà all’appello a Madrid, considerando anche in questo caso la scadenza massima (vittoria torneo).

Non vi sono significative variazioni in termini di posizionamento, ma il norvegese Casper Ruud ha incassato i punti della vittoria di Barcellona e reso più solido il suo sesto posto nella classifica mondiale, mentre il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto nella Finale dal torneo spagnolo dallo scandinavo, non ha potuto continuare la propria ascesa.

RANKING ATP (TOP-10)

1. Novak Djokovic 9990

2. Jannik Sinner 8660

3. Carlos Alcaraz 8145

4. Daniil Medvedev 7.085

5. Alexander Zverev 5425

6. Casper Ruud 4480

7. Stefanos Tsitsipas 4030

8. Andrey Rublev 3830

9. Hubert Hurkacz 3675

10. Grigor Dimitrov 3640

In casa Italia, detto di Sinner, Lorenzo Musetti ha perso cinque posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento, per la prematura uscita di scena in Catalogna. Il toscano è n.29 e deve guardarsi da un Matteo Arnaldi in crescita, attualmente n.36 del ranking. A seguire, nella top-100, ci sono Lorenzo Sonego (n.52), Luciano Darderi (n.60), Flavio Cobolli (n.64), Luca Nardi (n.84), Fabio Fognini (n.94) e Matteo Berrettini (n.98). Quest’ultimi due non saranno al via del torneo di Madrid.

AZZURRI NEI PRIMI 100

2. Jannik Sinner 8660

29. Lorenzo Musetti 1355

36. Matteo Arnaldi 1191

52. Lorenzo Sonego 976

60. Luciano Darderi 875

64. Flavio Cobolli 848

84. Luca Nardi 718

94. Fabio Fognini 650

98. Matteo Berrettini 630