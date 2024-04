ATP Madrid 2024 oggi (30 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Tutti gli ottavi di finale ATP e due quarti WTA si giocano quest’oggi alla Caja Magica di Madrid, dove vanno in scena rispettivamente il Masters 1000 e il WTA 1000 della capitale madrilena. Una giornata, insomma, particolarmente piena e con alcuni lati caratteristici.

Sul Centrale, infatti, aprirà Daniil Medvedev contro Bublik. Alcaraz e Nadal seguiranno nel programma, il che significa che Jannik Sinner, dovendo rispettare anche i criteri di tempistiche e collocazione dei match, giocherà sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez contro il russo Karen Khachanov. Una situazione particolare, visto che è il numero 1 del seeding, ma alla fine dei conti inevitabile a ragion veduta. Ci sarà anche la rivincita della finale 2023 Alcaraz-Struff.

La giornata odierna del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche su Sky Sport Plus con il tasto verde, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Sinner-Khachanov.

CALNDARIO MADRID OPEN 2024 OGGI

MANOLO SANTANA

Sessione diurna

Ore 11:00 Medvedev [3]-Bublik (KAZ) [17] – Ottavi ATP

Non prima delle ore 12:30 Swiatek (POL) [1]-Haddad Maia (BRA) [11] – Quarti WTA

Non prima delle ore 16:00 Struff (GER) [23]-Alcaraz (ESP) [2] – Ottavi ATP

Sessione notturna

Ore 20:00 Keys (USA) [18]-Jabeur (TUN) [8] – Quarti WTA

A seguire Nadal (ESP) [PR]-Lehecka (CZE) [30] – Ottavi ATP

ARANTXA SANCHEZ

Ore 11:00 Rublev [7]-Griekspoor (NED) [17] – Ottavi ATP

A seguire

Hurkacz (POL) [8]-Fritz (USA) [12] – Ottavi ATP

F. Cerundolo (ARG) [21]-Zverev (GER) [4] – Ottavi ATP

Sinner (ITA) [1]-Khachanov [16] – Ottavi ATP

Auger-Aliassime (CAN)-Ruud (NOR) [5] – Ottavi ATP

PISTA 3

4° match dalle ore 11:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [12]-Medvedev/Paul (USA) – 1° turno doppio

PISTA 6

3° match dalle ore 12:00 Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) [16]-Cobolli (ITA)/Monteiro (BRA) – 1° turno doppio

PROGRAMMA MADRID OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Sinner-Khachanov)