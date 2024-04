LIVE Sinner-Khachanov, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: ottavo di finale, come agli Australian Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Karen Khachanov.

Brutti segnali per l’altoatesino dal match di ieri sera contro Pavel Kotov. Durante il 2° parziale, il numero due del mondo si è rivolto dolorante al suo angolo, lamentando dolore all’anca. Non è scontato che Sinner decida di tornare in Italia e di concentrarsi sul recupero in vista degli appuntamenti “clou” della stagione su terra battuta, vale a dire Roland Garros e Olimpiadi di Parigi 2024. Chiaramente, al campione degli Australian Open interessano anche gli Internazionali d’Italia, al via da lunedì prossimo (6 maggio) con le qualificazioni.

I motivi per cui l’allievo di Cahill e Vagnozzi dovrebbe scendere in campo e provare a vincere anche questa partita, sono legati più che altro alla classifica ATP. Al momento, il “dolomiti kid” è distante circa 1200 punti da Novak Djokovic, che occupa la prima posizione mondiale. Quest’ultimo difende 180 punti a Roma e i 2000 del trionfo al Roland Garros e, con un Sinner almeno in semifinale a Madrid, il margine del serbo sul ragazzo di Sesto Pusteria scenderebbe sotto i 1000 punti. Difficilmente però, Sinner e il suo team faranno ragionamenti relativi al ranking. Nel caso in cui riesca a scendere in campo però, l’occasione sarebbe molto ghiotta.

Oggi, di fronte c’è il cagnaccio russo Karen Khachanov, che ha battuto quest’anno proprio agli ottavi a Melbourne. I precedenti dicono 3 a 1 in favore dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi 3 incontri giocati. Nella giornata di ieri ha battuto per 7-5, 6-4 Flavio Cobolli, in un match molto ben giocato da entrambi e risolto dal russo sfruttando la maggiore esperienza. D’altronde, il russo ha vinto un Masters 1000 a Parigi-Bercy battendo in finale Djokovic, oltre che poter vantare almeno i quarti di finale in tutti i tornei Grand Slam, con tanto di 2 semifinali. Come a Melbourne, ci si aspetta grande lotta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Karen Khachanov. Il match si articolerà come 4° sul campo Arantxa Sanchez dopo tre ottavi di finale maschili a dir poco stellari: Rublev-Griekspoor (dalle 11:00); Hurkacz-Fritz e F. Cerundolo-Zverev.