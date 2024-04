ATP Houston, Frances Tiafoe raggiunge Luciano Darderi in semifinale. Vince Ben Shelton

Definito il quadro dei semifinalisti nell’ATP250 di Houston. Sulla terra del Texas, Luciano Darderi si è imposto nei quarti di finale, battendo piuttosto nettamente il padrone di casa, Marcos Giron (n.51 del mondo), con il punteggio di 6-0 6-4. Una prestazione eccezionale dell’italo-argentino che, dopo il successo nell’ATP250 di Cordoba, ha ambizioni anche in questo torneo.

Non sarà facile, però, proseguire. Il nome del prossimo avversario è quello dello statunitense Frances Tiafoe. Il n.21 del ranking ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson (n.33 del ranking) con il punteggio di 7-6 (8) 6-4 in 2 ore di gioco. Un Tiafoe che va a caccia di riscatto in una stagione tra tante ombre.

Missione compiuta per l’altro americano atteso. Stiamo parlando di Ben Shelton (testa di serie n.1 del torneo), a segno nel derby contro Brandon Nakashima (n.92 ATP) con lo score di 7-5 7-6 (9). Il mancino degli States se la vedrà contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.30 del ranking), vittorioso nella sfida contro l’altro americano Michael Mmoh (n.123 ATP), costretto al ritiro dopo aver perso il primo parziale sul 6-3 e avanti 1-0 nel secondo parziale.

Si comincerà alle 20.00 italiane con Shelton in campo contro il sudamericano, mentre Darderi e Tiafoe giocheranno a seguire. Vedremo se Luciano riuscirà a completare questa settimana magica. Nei fatti, parliamo per lui della seconda semifinale in carriera nel circuito ATP e dell’undicesima vittoria su 14 incontri disputati in stagione, corrispondente a un n.63 virtuale in classifica mondiale.