WTA Bogotá, Camila Osorio in semifinale con Sara Errani. Marie Bouzkova prosegue in Colombia

Abbiamo i nomi delle semifinaliste nel WTA250 di Bogotá. Sulla terra rossa in Colombia, Sara Errani continua a regalare e a regalarsi grandi soddisfazioni. La nostra portacolori si è imposta contro la rumena Irina Bara (n.178 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. Un successo in rimonta per Sarita che ancora una volta ha dimostrato le sue grandi qualità di lottatrice.

Sul proprio cammino, in semifinale, ci sarà la padrona di casa, la colombiana Camila Osorio (n.85 del mondo), che ha regolato con lo score di 1-6 6-3 6-3 la tedesca Tatjana Maria (n.46 del mondo). Sarà una dura lotta per Errani, al cospetto della sudamericana. Da capire quanta benzina sia rimasta nel serbatoio dell’azzurra.

Vittoria per la testa di serie n.1, la ceca Marie Bouzkova. La n.42 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 2-6 6-2 7-5 la tedesca Laura Siegemund (n.89 WTA) e affronterà la russa Kamilla Rakhimova (n.92 del mondo), uscita vittoriosa dalla sfida contro la spagnola Cristina Bucsa (n.75 del ranking) con il punteggio di 0-6 6-4 7-5 in 2 ore e 13 minuti di gioco.