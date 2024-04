ATP Houston 2024, Luciano Darderi annulla tre match poi a Denis Kudla e vola agli ottavi

Luciano Darderi approda al secondo turno del torneo ATP 250 di Houston: sulla terra battuta statunitense l’azzurro annulla tre match point al padrone di casa Denis Kudla, al quale era stata concessa una wild card, vince in rimonta per 3-6 7-6 (3) 6-2 dopo due ore e 18 minuti e si regala la sfida agli ottavi con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 2 del seeding e per questo esentato dal primo turno.

Nel primo set l’azzurro manca due palle break consecutive nel quarto gioco, poi dal 3-2 per Darderi arriva una serie di quattro giochi consecutivi per Kudla, il quale per due volte trova il break a trenta, con lo statunitense che va a chiudere sul 6-3 dopo 35 minuti.

Nella seconda frazione si registrano 15 punti consecutivi per il giocatore al servizio, poi nel quinto game Kudla annulla ancora un break point all’italiano. Darderi centra però il break a quindici nel settimo game e nel decimo va a servire per il set, ma subisce il controbreak a quindici.

Dopo aver mancato un altro break point nel gioco seguente, l’azzurro deve fronteggiare tre match point sul 5-6, ma si salva ai vantaggi e trascina la contesa al tiebreak: Darderi vola sul 3-0, Kudla accorcia sul 2-3 e poi sul 3-4, ma gli ultimi tre punti sono tutti vinti dall’azzurro, che chiude sul 7-3 dopo 63 minuti.

La partita decisiva vede Darderi volare sul 3-0 non pesante grazie al break ai vantaggi nel secondo gioco e dopo aver annullato due palle per l’immediato controbreak nel terzo. L’azzurro manca un’altra palla break nel sesto gioco, ma poi vince gli ultimi otto punti giocati e vince per 6-2 dopo 40 minuti.

Le statistiche sottolineano un certo equilibrio, con l’azzurro che però fa leggermente meglio dello statunitense nelle voci principali: 62%-56% in quanto a prime in campo, con un 76%-70% come punti vinti sulla prima, ed un 53%-49% sulla seconda. Darderi nel complesso sfrutta 3 palle break su 8 e ne cancella 9 delle 12 concesse.