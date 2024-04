ATP Bucarest 2024, Tabilo fa fuori Fonseca, sorpresa Barrere, Cerundolo e Navone fermati dal buio

Giornata lunga e laboriosa sulla terra battuta dell’ATP 250 di Bucarest (Romania). Il programma era rimasto attardato, vista la pioggia caduta negli scorsi giorni, di conseguenza diversi giocatori sono stati sottoposti al doppio turno, giocando gli ottavi e i quarti di finale.

Il venerdì si è aperto subito con una sorpresa, che ha visto Gregoire Barrere imporsi su un deludente Sebastian Korda con un doppio 6-4. Una prestazione troppo incostante dello statunitense che ha perso il servizio addirittura in sei occasioni ed è mancato nei momenti decisivi. Si è formato il quarto di finale con Pedro Martinez, vincente su Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6(4), 3-6, 6-3 in due ore e tre quarti. Fondamentale per lo spagnolo è stato risalire da 2-4 0-40 nel primo set. Barrere che poi è approdato in semifinale vincendo proprio su Martinez per 6-7(2), 6-3, 6-4 in quasi tre ore: bravissimo è stato il francese a resettare dopo un primo set perso da 5-3.

In una giornata piena di battaglie Mariano Navone in due ore e cinquanta ha battuto Thiago Seyboth Wild con lo score di 6-3, 2-6, 7-5, affrontando con grande caparbietà il terzo, nel quale era stato rimontato due volte dal break di vantaggio. Ai quarti si è configurato il derby contro Francisco Cerundolo che ha liquidato un altro argentino, Federico Coria, con il punteggio di 7-5, 6-1. Cerundolo e Navone che hanno giocato poi due set intensi prima dell’interruzione per l’oscurità: 7-5, 4-6 il punteggio, un set pari.

Due erano i quarti di finale già formati: Alejandro Tabilo è uscito vivo dal difficilissimo confronto contro il talento cristallino brasiliano Joao Fonseca. Il cileno ha avuto la meglio con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 in oltre due ore e un quarto. Il classe 2006 era avanti 3-1 nel tiebreak del secondo set, poi ha pagato un po’ di inesperienza, ma anche in questa settimana ha mostrato tutto il suo enorme potenziale. Nell’altra sfida ha vinto invece Marton Fucscovics su Corentin Moutet con lo score di 4-6, 6-4, 6-1 in quasi tre ore, al termine in particolare di un terzo set durissimo, con sei game su sette conclusi ai vantaggi.

ATP BUCAREST 2024 – RISULTATI 19 APRILE

Ottavi di finale

Gregoire Barrere b. Sebastian Korda [3] 6-4, 6-4

Pedro Martinez b. Miomir Kecmanovic 7-6(4), 3-6, 6-3

Mariano Navone [5] b. Thiago Seyboth Wild 6-3, 2-6, 7-5

Francisco Cerundolo [1] b. Federico Coria 7-5, 6-1

Quarti di finale

Marton Fucsovics b. Corentin Moutet 4-6, 6-4, 6-1

Gregoire Barrere b. Pedro Martinez [8] 6-7(2), 6-3, 6-4

Alejandro Tabilo [4] b. Joao Fonseca 4-6, 7-6(5), 6-4

Francisco Cerundolo [1] vs Mariano Navone [5] 7-5, 4-6